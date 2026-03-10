"¿Por qué cierran las empresas?", cuestionó el presidente de la Cámara de Comercio ante "enfriamiento" del sector

La Cámara de Comercio y Servicios (Ccsuy) presentó los resultados del último trimestre de 2025 donde se registró un nuevo crecimiento con una variación interanual de 0,9% en las ventas reales, aunque con un comportamiento del comercio menos dinámico que en los trimestres anteriores. “A partir del segundo semestre del año la desaceleración es bastante importante, eso nos preocupa”, señaló el presidente de la Ccsuy, Julio César Lestido, quien también se refirió al proyecto planteado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que prevé el preaviso por parte de las empresas cuando pretenden realizar reestructuraciones o retirar sus operaciones del país. “La pregunta es ¿por qué cierran las empresas?”, dijo a El País y agregó: “No estamos de acuerdo (con el proyecto) y no es aplicable en este momento”.

El informe presentado por la cámara este lunes indicó que al cierre del 2025 las ventas reales mostraron un crecimiento de 1,4%, lo que implica “un debilitamiento de los fundamentos de la demanda”, pese a que se haya ubicado por encima del resultado de 2024 (0,6%). Según la Ccsuy, estos resultados son producto de la normalización de los precios en Argentina, aunque implica un “escenario macroeconomico más desafiante” para 2026.

El documento fue elaborado a partir de las respuestas de 282 empresas, que emplean a 10.675 trabajadores en 529 locales distribuidos en todo el territorio nacional. De los 15 rubros relevados, siete registraron aumentos en sus ventas reales, mientras que los ocho restantes sufrieron una caída. Como consecuencia, el índice de difusión (que mide la proporción de componentes que crecen de los rubros relevados) se redujo de 64% a 47% en el trimestre. El retroceso del cuarto trimestre se explica por las ventas negativas en rubros como Electrodomésticos, Informática y Ópticas.

Nueva reestructura

En pleno escenario de problemas de competitividad en el país, se asoma una nueva reestructura. Esta vez fue el turno de Inca Pinturas que tiene previsto trasladar la producción de la línea de pinturas decorativas a látex a la planta en Argentina, según informó El Observador.

Sin embargo, las emulsiones y tinters que se utilizan en la planta argentina se seguirán produciendo en la planta del barrio Colón en Uruguay, desde donde se abastecerá tanto al mercado local como a las exportaciones.

Cámara de Comercio y Servicios. Foto: Leonardo Mainé.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, había indicado en relación al proyecto de notificación previa por parte de las empresas planteado por la cartera: “Lo que hizo BASF es lo que nosotros estamos reclamando. La empresa anunció con dos años de antelación que va a ir a una reestructura que va a terminar dentro de dos años”, dijo Castillo y agregó: “Se ve que no es tan difícil hacerlo”.

Sin embargo, Lestido cuestionó los motivos por los cuales las empresas cierran y aseguró a El País que existe un problema de competitividad “grande y profundo”. En ese sentido, también señaló que a partir del impacto de la pandemia, muchas empresas se retiraron de la Ccsuy por dificultades en el pago de su mensualidad.

“Tenemos que modernizar nuestras relaciones laborales, tenemos que ser más flexibles sin que nadie pierda derechos”, aseguró Lestido.

Rubros

De acuerdo al informe presentado, en el último trimestre, entre los rubros más destacados se ubicaron los Hoteles (12,2%), Inmobiliarias (7,8%), Indumentaria (4,3%), Artículos de Construcción, Ferreterías y Pinturerías (3,6%), y Vehículos, Repuestos y Combustibles (2,7%).

Por el contrario los que presentaron cifras negativas fueron los Electrodomésticos (-3,5%), Informática (-1,2%) y Ópticas (-5,1%), pese a haber registrado crecimiento en trimestres previos. Por su parte, el rubro Supermercados, si bien volvió a crecer (0,7%), lo hizo a una tasa menor que en el trimestre anterior.

Algunos rubros que ya se encontraban en fase de caída se mantuvieron en esa situación o incluso profundizaron su contracción, como Minimercados (-2,0%), Muebles y accesorios del hogar (-5,9%), Cuidado Personal (-1,9%) y Restaurantes y confiterías (-2,9%).

Por otra parte, el informe realizó una distinción en función del tamaño de las empresas. Las medianas y grandes avanzaron, mientras que las micro y pequeñas retrocedieron. En particular, las empresas micro registraron una caída de -6,7% en sus ventas. “Se vuelve a confirmar que quienes se benefician de este menguado crecimiento son las grandes y medianas empresas, las pequeñas y las micros vuelven a sufrir una caída”, dijo Lestido.

La economista de la Ccsuy, Ana Laura Fernández, resaltó, al presentar el informe, el crecimiento que generaron algunos rubros como la construcción, materiales, ferretería, pinturería, repuestos de automóviles e indumentaria. También se refirió a la temporada turística, que “fue buena, pero no tan buena como hubiéramos esperado”.

Montevideo e interior

Las ventas del sector Comercio continuaron creciendo en Montevideo, aunque a un menor ritmo (1,1%), mientras que en el Interior continuaron en fase de caída (-3,1%). En el caso de los Servicios, se destacaron los resultados en el Interior, con una tasa de crecimiento superior al 7% al cierre del año.

Julio César Lestido, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay Leonardo Mainé

Casi todas las regiones cerraron el año pasado con caída o relativo estancamiento en sus volúmenes de venta en la comparación interanual, a excepción de Montevideo, donde las ventas crecieron 1%.

Por otra parte, Fernández hizo referencia a la situación de frontera y sostuvo que los departamentos del litoral se encuentran en fase de estancamiento.

Expectativas

Los resultados mostraron un escenario “cauteloso”, con un 54% de las empresas que espera resultados similares a los de 2025, mientras que el 25% proyecta resultados positivos y el 21% anticipa resultados negativos.

“La realidad que tiene el sector comercio y servicios no es ajena a la realidad que presenta la economía en general”, sostuvo Fernández y agregó que en materia de empleo, a partir del segundo semestre, el mercado laboral ingresó en un escenario complejo. “El año cerrado del 2025 llegó a que el sector comercio destruyera más de 10.000 puestos de trabajo, eso en línea también con empresas de mayor tamaño que cerraron”, dijo.

Sin embargo, el sector comercio y servicios se encuentra amenazado por la llegada de la plataforma de compras china Temu. La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) registró un nuevo récord de ingreso de encomiendas por franquicias sin impuestos en enero de este año cuando alcanzaron los 239.726 paquetes. “Son determinados aspectos que se suman a estos factores que hoy no están ayudando a un contexto más dinámico”, concluyó Fernández.