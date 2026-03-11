“Esto es como las casas, cada tanto hay que invertir”: con $ 140 millones, IMM atenderá “fuertemente” el Parque Rodó y el Prado

La Intendencia de Montevideo (IMM) busca mejorar el mantenimiento de los parques históricos de la ciudad y las plazas céntricas. Con una inversión de $ 140 millones, hará hincapié en el Parque Rodó y el Prado.

“Acá se requiere de una mirada integral”, dijo la directora de Desarrollo Urbano, Patricia Roland, cuando fue a la Junta Departamental para presentar el Presupuesto 2026-2030 el pasado 26 de febrero.

“Hay que trabajar en su mantenimiento y en su cuidado cada tanto. Esto es como las casas: cada tanto hay que volver a mantener, hay que invertir, hay que mejorar”, continuó según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El País.

Por su parte, el director de Espacios Públicos, división que integra Desarrollo Urbano, detalló más el rumbo.

“Queremos atender fuertemente el Parque Rodó y el Parque del Prado, más allá del mantenimiento razonable que deben tener el resto de los parques de Montevideo”, dijo Marcelo Roux.

Ignacio Sánchez

El jerarca explicó que para esos dos parques la inversión prevista en el quinquenio es de $140 millones. Se trabajará en el mantenimiento de monumentos y esculturas, en el alumbrado, la caminería y los bancos, entre otros elementos.

El arquitecto a cargo de Espacios Públicos destacó la importancia de estos dos parques.

“En el entorno del Parque Rodó, por ejemplo, viven en el entorno de 80.000 personas, y es uno de los parques más visitados de la ciudad. Y en el Prado pasa algo similar. O sea que estamos hablando de que casi un 10% de la población de Montevideo vive en el entorno de estos parques”, explicó.

Ignacio Sánchez

En la zona norte del Prado se aumentará además la iluminación, según dijo Facundo Cladera de la Unidad Técnica de Alumbrado Público (UTAP).

“Hay muchas solicitudes y es una zona que quedó pendiente. Este año se van a colocar 40 postaciones allí, en la avenida Vaz Ferreira hacia el norte, y en el quinquenio se van a colocar 280 luminarias, con lo cual se terminaría de iluminar toda esa zona”, dijo Cladera.

Ignacio Sánchez

Villa Biarritz, Vaz Ferreira y plazas céntricas

Más allá de los dos icónicos parques nombrados, Marcelo Roux habló de cuánto dinero se destinará a otros espacios.

La IMM invertirá $ 100 millones en el Villa Biarritz de Pocitos y en el Vaz Ferreira del Cerro. También destinará $ 100 millones a “todo el sector de plazas céntricas”, mientras que en “plazas intermedias” se harán intervenciones por $ 60 millones para potenciar zonas barriales.

Para el parque Punta Yeguas en la costa oeste de Montevideo se desembolsarán $35 millones. En el flamante Parque Mauá, en el predio de la vieja compañía de gas, se invertirán $ 25 millones. Finalmente, la comuna dedicará $ 20 millones para Punta Brava.

En paralelo, se harán “proyectos nuevos” en dos zonas de la bahía y se invertirán $50 millones. Se trata de un sector de Capurro al lado del muelle pesquero y de una zona también contra el agua pero en el Cerro.

Para 2026 específicamente, la directora de Desarrollo Urbano, Patricia Roland, adelantó que se empezará a trabajar en el Parque Rodó y en la Plaza Cagancha.

Además, este año se mejorarán “las siguientes plazas y parques: Lafone, Cuba, Colón, Goes, César Díaz, Seregni, Mercado Modelo y Andalucía”, dijo Roland.

Plaza de Cagancha, el "kilómetro cero" de Uruguay. Foto: Darwin Borrelli

Cámaras y cuidaparques

La IMM está además preocupada por la seguridad de los vecinos en los espacios públicos y el vandalismo que sufren monumentos y esculturas.

Invertirá unos US$ 200 mil en unas mil cámaras de videovigilancia para plazas céntricas, Parque Batlle y Parque Rodó. Por otra parte, potenciará el servicio de guardaparques. Se trata de un rol que instaló esta administración el año pasado y que tienen tareas más específicas que los “operadores de convivencia” de la administración Cosse.

Desde el pasado diciembre, hay 30 espacios con cuidaparques y/o cuidabaños. Es un servicio que prestan cooperativas contratadas por la intendencia: la idea es extender su presencia un 5% y llegar a otras zonas.

“Una es Villa Biarritz, a pedido de la alcaldesa y de los vecinos de la zona, y otra la Plaza Lafone. También queremos tener un sistema un poquito más controlado en el área central, en Plaza Matriz y Avenida 18 de Julio”, dijo Roux. El flamante Parque Mauá ya se inauguró con cuidaparques.

Kiosco en Avenida 18 de Julio Foto: Natalia Rovira

El arquitecto recordó que estos trabajadores no tienen “roles represivos”, sino que detectan y desestimulan “determinadas acciones delictivas o que estén fuera de la norma” y realizan algunas tareas de limpieza.

Por su parte, Patricia Roland dijo que se capacitará a los guardaparques para que sepan “cómo actuar frente a situaciones de acoso, discriminación”.

“Se va a trabajar en la sensibilización en acoso sexual y en la difusión del protocolo de acoso en espacios públicos a todas las dependencias del Departamento. Nos proponemos elaborar una guía de orientación para la actuación de los cuidaparques en esta materia y, asimismo, realizar talleres de sensibilización”, dijo la jerarca.

El futuro del Parque Mauá

El 19 de diciembre de 2025, se inauguró un nuevo espacio público en Montevideo. Se trata del Parque Mauá en el predio de la antigua Compañía del Gas (una empresa que durante décadas transformó el carbón en gas para el alumbrado público de la capital)

En su momento, desde la oposición se criticó la apertura del espacio por entenderla apurada e improvisada. Durante la participación del departamento de Desarrollo Urbano en la Junta, reapareció esta visión.

El edil blanco Gonzalo Gómez preguntó “cuál va a ser el plan de inversión allí”. “Hoy estamos en un estado de generar lo mínimo, a mi juicio, como es abrir para que la gente pueda ir y sentarse en una reposera”, dijo Gómez.

Parque Mauá. El nuevo espacio público de Montevideo aprovecha las instalaciones de la desaparecida Compañía del Gas: la intendencia decidió reabrir el predio, que pertenece al Ministerio de Industria, Energía y Minería.

El director de Espacios Públicos, Marcelo Roux, respondió que la inversión prevista en el parque –de $25 millones en el quinquenio– “tiene que ver con mantener y mejorar algunas condiciones básicas del espacio”.

“Más o menos tenemos previstos cinco millones anuales. De hecho, este año vamos a hacer el mejoramiento del muro exterior y algunas mejoras a nivel de servicio”, continuó el jerarca, que recordó que se debe coordinar con el dueño del predio: el Ministerio de Industria, Energía y Minería.

“Estamos trabajando a fin de poder dar un mejor diagnóstico sobre el proceso de consolidación y recuperación de los edificios que están por fuera del área abierta al público. Y, sin duda, estamos estudiando estrategias de inversión público privada. Es un camino que está dentro de las perspectivas que nos queremos plantear”, continuó.

En los últimos meses, se realizaron actividades especiales en el Parque Mauá, como shows musicales y proyecciones de películas.