Tanques de agua en desuso: IMM dijo que hay que demoler varios porque tienen “un nivel de riesgo significativo”

La Intendencia de Montevideo (IMM) se propone demoler nueve tanques de agua que quedaron en desuso y que tienen “riesgo edilicio”, informó el prosecretario Diego Olivera ante la Junta Departamental.

Se trata de viejas estructuras en barrios de la periferia, algunas de ellas que están incluso dentro de predios con casas, según observó El País al recorrer alguno de estos puntos. Los casos son distintos y supondrán desafíos diversos para la comuna, que entiende que hay que sacarlos antes de que aumente el peligro.

“En muchos barrios populares vemos esos grandes tanques que, en definitiva, ya no funcionan como tales, porque el abastecimiento de agua potable ha llegado por otras vías, y muchos de ellos presentan riesgo edilicio y tenemos que atenderlos”, explicó Olivera al presentar el Presupuesto Quinquenal 2026-2030 de su área en la comuna.

Los tanques llevan allí desde "décadas atrás" y la intendencia de Mario Bergara se propone encararlo en "este período", dijo Olivera según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El País.

Viejo tanque de agua entre casas de la zona de Manga/Toledo Chico Leonardo Mainé

El jerarca fue a la Junta Departamental el pasado lunes 9. Después de una exposición en la que recorrió varios temas de la Prosecretaría, recibió consultas de ediles. Uno de ellos, el nacionalista Pedro Sehabiague, le consultó específicamente sobre los tanques.

“Comparto que hay unos cuantos complejos habitacionales cuyos tanques quedaron en desuso, con problemas edilicios. El tema es que existen muchos casos en los que el tanque está en desuso y los vecinos hicieron adaptaciones para acceder al agua, pero esto genera complicaciones a otros vecinos, porque ponen bombas que van directo a sus unidades y dejan sin presión a los de al lado”, le dijo el edil.

“Quisiera saber qué se prevé para esos complejos que tienen los tanques en desuso, pero necesitan contar con tanque”, concluyó.

Olivera le respondió que los tanques en cuestión no tienen uso actualmente.

“Los tanques de agua de los que hablamos son de gran porte, porque a mediados del siglo XX a los desarrolladores inmobiliarios de distintos barrios de Montevideo ―Nuevo París, Carrasco Norte, etcétera― se les pedía la instalación de un tanque de agua. Hoy esos tanques no tienen uso para la provisión de agua potable, y muchos de ellos están en riesgo”, dijo el jerarca.

El prosecretario de la Intendencia de Montevideo, Diego Olivera, presentando el Presupuesto Quinquenal 2026-2030 en la Junta Departamental Cuenta de X de Diego Olivera

“Alguien mencionaba que se les pueden haber adosado otras construcciones", continuó en referencia al edil blanco. "No en todos los casos están prontos para demoler, pero sí vamos a tener que tomar recaudos y hacer las obras que sean necesarias, porque esos tanques no pueden permanecer mucho tiempo más en el espacio público sin que empiece a haber un riesgo mucho más severo”, continuó.

“Es algo que queremos despejar en esta Administración”, dijo el prosecretario. Sostuvo que hay algunos que tienen “un nivel de riesgo significativo” y que se tienen que “demoler en el corto plazo”.

¿Dónde están los tanques?

El País accedió a la lista de los nueve tanques a los que se refería Olivera. Hay tres en la zona de Manga / Toledo Chico, al noreste del departamento, donde confluyen las avenidas Instrucciones y Belloni.

Dos de estos tanques están dentro de espacios con viviendas, en lo que serían los jardines o patios traseros de casas precarias. Estos dos se encuentran en Instrucciones 4242 y en Enólogos 152. Luego, en Maestra Nelly Goitiño entre pasaje B y Faros, hay un tanque más que también está en el interior de un padrón.

Viejo de tanque de agua en la zona de Manga/Toledo Chico Leonardo Mainé

Un poco más al sudeste, en Punta de Rieles, hay uno en el predio del Club Málaga (calles Campillos y Archidona). Allí el tanque proyecta su sombra sobre la nueva cancha de fútbol.

“Está desde que yo era chiquito”, dijo Luis Cruz, hoy técnico de baby fútbol y sereno del club, a El País.

Contó que en su momento fueron autoridades de la Intendencia de Montevideo y de la Dirección Nacional de Bomberos. “Supuestamente había peligro de derrumbe y habían gestiones, pero después quedó todo en stand by”, explicó.

Al oeste de Punta de Rieles, en el barrio de Piedras Blancas hay uno en el pasto de un padrón, en Capitán Tula 4573. Cerca, por Nuevo Ellauri, hay dos tanques con riesgo edilicio y ambos se encuentran en espacios públicos (Pasaje Calle 1 esq. Pasaje 8220) y (Pasaje 8231 esq. Pasaje 8220).

Tanque de agua en el predio del Club Málaga en Punta de Rieles Leonardo Mainé

En el barrio Marconi hay un tanque en el cruce de dos pasajes (Pasaje B entre Dr. Abel Chifflet y Burgueño). Más lejos, en el oeste de la ciudad, en Casabó hay un pequeño tanque en la vía pública, sobre Burdeos, esquina Pastor Earl Martín Smith.

