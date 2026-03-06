Cómo saber si tengo algo para cobrar en BPS en marzo de 2026: la herramienta para consultar cobros

El Banco de Previsión Social (BPS) tiene disponible una herramienta para que los beneficiarios puedan realizar consultas acerca de sus cobros, y también las fechas y los lugares de cobro de prestaciones. Este servicio es especialmente útil para quienes quieran hacer consultas acerca de los cobros de BPS de este mes de marzo de 2026.

Este servicio en línea del BPS es útil no solo para averiguar detalles sobre cobros de jubilaciones, sino también de asignaciones familiares y subsidios.

“Consulte por cédula de identidad, fecha y lugar de cobro de su prestación. Para tener acceso al detalle de sus recibos, debe registrarse previamente y obtener su Usuario Personal BPS”, indica la página web del organismo.

La herramienta para averiguar acerca de cobros de prestaciones se puede acceder haciendo clic en este enlace.

Fechas de cobro de prestaciones de BPS en marzo de 2026

Para el mes de marzo, BPS ya anunció las fechas de los cobros de prestaciones tanto para pasivos como para activos.

Para cobrar jubilaciones, pensiones a la vejez y otro tipo de pensiones de pasivos en Montevideo, podrán asistir a las oficinas centrales entre el martes 3 y el miércoles 18 de marzo de 2026, dependiendo de su número de cédula. Se puede consultar el calendario publicado por BPS para marzo a través de este enlace.

Persona contando billetes de pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

Por otro lado, las fechas de cobro de asignaciones familiares correspondientes a febrero, que se pagan en marzo de 2026, se pueden consultar a través de este enlace. Para cobrar la asignación, los titulares deberán presentar su cédula de identidad vigente. En caso de que quienes realicen el trámite sean apoderados, tutores o curadores, tendrán que presentar el último recibo o la fotocopia de la cédula de identidad del titular.

También está disponible el calendario de pagos de subsidios que BPS otorgará a sus beneficiarios en el mes de marzo de 2026, correspondiente a febrero. Para el cobro de subsidios, los titulares deberán presentar su cédula de identidad vigente. En caso de que quienes lleven a cabo el trámite sean apoderados, tutores o curadores, tendrán que presentar el último recibo o la fotocopia de la cédula de identidad del titular.

En todos los casos, se podrá consultar las fechas de pagos tanto para quienes residen en Montevideo como el interior en todas las modalidades, sea concurriendo a las oficinas centrales de BPS, pagos en empresas contratistas como locales de Abitab, RedPagos y Anda, o pagos a través de bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes).