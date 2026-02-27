BPS emitió un comunicado acerca del pago de jubilaciones y pensiones en marzo 2026

El Banco de Previsión Social (BPS) emitió un comunicado informando acerca de las modalidades de pago de las jubilaciones y pensiones para el mes de marzo de 2026.

Estas prestaciones a cobrarse en el tercer mes del año corresponden a febrero de 2026, y los pagos se efectuarán a partir del 3 de marzo de 2026 en el edificio sede del BPS en Montevideo y en cualquier local de las redes habilitadas para el pago de prestaciones en todo el país.

¿Cómo se pueden cobrar las pasividades de BPS?

Además de la modalidad de cobro presencial en el edificio sede en Montevideo, las personas que cobren sus prestaciones a través de banco o instrumento de dinero electrónico (Midinero, DeAnda, Prex y OCA Blue) recibirán el pago directamente en su cuenta el martes 3 de marzo, de acuerdo a la información que ofrece BPS en su página oficial.

El organismo estatal agrega que los pagos también se pueden cobrar en locales de pago descentralizado (Abitab, Anda o Redpagos).

Por su parte, los beneficiarios que cobren en el interior del país deberán hacerlo en locales de pago descentralizado de su localidad (Abitab, Anda, Redpagos o supermercados El Dorado).

Los pagos a domicilio en Montevideo y las giras de pago en el interior continuarán siendo realizados como habitualmente, informó BPS.

Billetera con pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

El intituto de seguridad social del Uruguay también detalló que las personas que cuentan con un Usuario personal BPS pueden acceder a sus recibos 48 horas antes del comienzo del pago por medio de los servicios en línea.

Calendario de pagos de pasividades en Montevideo

Para cobrar jubilaciones, pensiones a la vejez y otro tipo de pensiones de pasivos en Montevideo, podrán asistir a las oficinas centrales entre el martes 3 y el miércoles 18 de marzo, dependiendo de su número de cédula. Se puede consultar el calendario de BPS para diciembre a través de este enlace.

Los beneficiarios que reciban su jubilación o cualquier otra prestación a través de un depósito en su cuenta bancaria en bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes), lo harán el martes 3 de marzo.

Por su parte, quienes reciban pagos a través de empresas contratistas (Abitab, RedPagos, Anda, Polakoff e Interdatos), podrán cobrar desde el miércoles 4 de marzo hasta el miércoles 18 del mismo mes.

Fechas de pago de pasividades de BPS para el interior

Para los beneficiarios que residan en el interior del país, quienes cobren a través de giras de pago de BPS podrán hacerlo desde el miércoles 4 hasta el viernes 6 de marzo. El turno al que le corresponde asistir para efectuar el cobro de la jubilación en el interior deberá ser consultado en la agencia elegida. También puede realizar la consulta ingresando a este enlace e ingresando su número de cédula.

Fachada del edificio del Banco de Previsión Social (BPS). Estefania Leal/Archivo El Pais

Los beneficiarios en el interior que reciban su prestación a través de un depósito en su cuenta bancaria en bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes), lo harán el martes 3 de marzo.

Por otra parte, quienes residan en el interior y reciban pagos a través de empresas contratistas (Abitab, RedPagos, Anda, Polakoff e Interdatos), podrán cobrar desde el miércoles 4 de marzo hasta el miércoles 18 del mismo mes.

Puede verificar su información en el servicio en línea de BPS "Consultar fecha y lugar de cobro de mis prestaciones".