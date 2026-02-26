Beneficio de IMM para facilitar la movilidad de pasivos de BPS en Montevideo: ¿a quiénes incluye en este 2026?

El Banco de Previsión Social (BPS) informó cuáles son los nuevos topes de ingresos para los jubilados y pensionistas que pueden acceder al beneficio de boletos para pasivos, otorgado por la Intendencia de Montevideo (IMM), que permite a un grupo de personas realizar viajes a través del Sistema de Transporte Metropolitano (STM) con descuentos en las tarifas.

Los nuevos topes de ingresos de las categorías que pueden acceder a esta prestación están vigentes desde el cobro de pasividades correspondientes a enero de 2026.

¿Quiénes pueden acceder al boleto para pasivos en 2026?

Las personas que pueden percibir este beneficio que brinda la IMM son todas aquellas que cobren una jubilación, pensión por fallecimiento, pensión a la vejez, pensión por invalidez o asistencia a la vejez.

Las mujeres comprendidas tienen acceso a partir de los 55 años, mientras que para los hombres es a partir de los 60 años. Sin embargo, para las personas que perciben la jubilación por incapacidad total no hay restricciones de edad.

Según la información de BPS, este beneficio se divide en dos categorías, dependiendo de los ingresos del pasivo:



Categoría A: jubilados y pensionistas con ingresos de hasta $ 24.024 pueden acceder a boletos con un valor de $ 14 pagando de manera electrónica o $ 17 abonando con efectivo

Categoría B: jubilados y pensionistas con ingresos de hasta $ 37.752 pueden acceder a boletos con un valor de $ 23 pagando de manera electrónica o $ 26 abonando con efectivo

BPS aclara que para el cómputo de los ingresos se consideran todas las pasividades del titular.

Tarjeta STM de jubilados. INES GUIMARAENS

Es decir que, si el pasivo tiene actividad, se suma el ingreso nominal mensual de la actividad al total de su pasividad. Por otro lado, si una persona supera el tope de ingresos, se le da de baja al beneficio de manera automática. Igualmente, se habilita el acceso a esta prestación si los ingresos vuelven a estar dentro de los topes requeridos.

No obstante, si se produce un cambio de categoría por los ingresos de una persona, en ese caso se deberá presentar en uno de los locales de atención de STM para realizar el trámite.

Por otro lado, BPS señala que las personas que tienen pase libre o pase por discapacidad no deben realizar ninguna gestión.

Se puede ingresar a este enlace para acceder a la lista completa de locales habilitados por la IMM para que una persona pueda obtener, renovar, recibir un diagnóstico o reparación de la tarjeta para jubilados.

Cómo realizar un reclamo relacionado a boletos para pasivos en BPS

Fachada del edificio sede del Banco de Previsión Social (BPS). Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Para realizar un reclamo o consulta sobre este beneficio, las personas pueden gestionarlo de manera presencial en una de las siguientes sucursales de Montevideo, presentando una cédula de identidad vigente:

