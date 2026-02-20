¿Cuándo pagan los subsidios de BPS en marzo de 2026? Las fechas de cobro para las prestaciones

El Banco de Previsión Social (BPS) comunicó el calendario de pagos para los diferentes subsidios que otorgará a sus beneficiarios en el mes de marzo de 2026, correspondiente a febrero del 2026.

Para todos los beneficiarios que vivan en Montevideo, los subsidios por desempleo (por despido o suspensión), enfermedad, maternidad y paternidad, se pagarán en las oficinas centrales del BPS desde el martes 3 de marzo hasta el miércoles 18 de ese mismo mes.

En tanto, los pagos en empresas contratistas, como locales de Abitab, RedPagos y Anda en Montevideo, se harán desde el miércoles 4 hasta el miércoles 18 de marzo de 2026.

Por último, los pagos a través de bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes), serán efectuados el martes 3 de marzo de 2026.

Cartel en la fachada sobre la calle Colonia del edificio sede del Banco de Previsión Social (BPS). Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

Fechas de pagos de subsidios de BPS para el interior en marzo 2026

Para los beneficiarios que residen en el interior, los subsidios que se cobren a través de bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes), se realizarán el martes 3 de marzo.

En tanto, los pagos de subsidios a través de empresas contratistas a beneficiarios en el interior, como locales de Abitab, RedPagos y Anda, se harán desde el miércoles 4 hasta el miércoles 18 de marzo de 2026.

¿Qué necesito para cobrar subsidios de BPS?

Para cobro de subsidios, los titulares deberán presentar su cédula de identidad vigente. En caso de que quienes lleven a cabo el trámite sean apoderados, tutores o curadores, tendrán que presentar el último recibo o la fotocopia de la cédula de identidad del titular.

Los beneficiarios de subsidios pueden verificar su información en el servicio en línea de BPS "Consultar fecha y lugar de cobro de mis prestaciones".