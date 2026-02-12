Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Servicios

Acuerdo entre BPS y COFE para el acceso a lentes de niños y adolescentes: a quiénes alcanza el beneficio

Otorgarán una prestación económica para facilitar el acceso a lentes comunes. "El monto se definirá de acuerdo a una escala de precios de cristales y armazones", señalaron de BPS.

El País
El País
12/02/2026, 11:33
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Cartel en la fachada sobre la calle Colonia del edificio sede del Banco de Previsión Social (BPS).
Fachada sobre la calle Colonia del edificio sede del Banco de Prevision Social.
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

Autoridades de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) y el Banco de Previsión Social (BPS) presentaron este miércoles un acuerdo que busca facilitar el acceso a lentes comunes a los hijos o menores que estén a cargo de adultos que trabajen en organismos comprendidos dentro de COFE.

El acuerdo otorga una prestación económica para acceder a lentes comunes —cristales y armazón—, según lo indique la prescripción médica. La prestación alcanza a aquellos menores de 14 años, que presenten patología oftalmológicas congénitas, es decir, enfermedades presentes desde el nacimiento, ya sea por causas genéticas o por situaciones vinculadas al período perinatal.

Fachada del edificio del Banco de Previsión Social (BPS).
Fachada del edificio del Banco de Previsión Social (BPS).
Foto: Archivo El País.

"El monto a otorgar se definirá de acuerdo a una escala de precios de cristales y armazones, establecida en pesos uruguayos, con ajustes semestrales. Esta partida económica es equivalente a la que reciben los empleados privados y cubre tanto el armazón como los cristales, con montos variables según las características técnicas y graduación requerida", señalaron desde el BPS en su sitio web.

Niña leyendo un libro con lentes puestos.
Niña leyendo un libro con lentes puestos.
Foto: Freepik.

Documentación requerida para acceder al beneficio

Aquellas personas interesadas en acceder a la prestación deberán presentar los siguientes documentos:

  • Documento de identidad vigente y fotocopia del generante y del menor de edad.
  • Receta médica en buen estado, con:
  • Fecha de expedición menor a seis meses.
  • Nombre completo y cédula de identidad del beneficiario.
  • Detalle de la patología.
  • Firma y aclaración del médico, con número de registro en Caja Profesional.
  • Timbre profesional para lentes por un valor de $ 42. (Las recetas expedidas por ASSE o el Hospital de Clínicas no requieren timbre profesional).
BPS
Fachada sobre la calle Colonia del edificio sede del Banco de Prevision Social, BPS, en el barrio Cordon de la ciudad de Montevideo, ND 20250730, foto Estefania Leal - Archivo El Pais
Estefania Leal/Archivo El Pais
Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

BPSCOFE

Te puede interesar