Acuerdo entre BPS y COFE para el acceso a lentes de niños y adolescentes: a quiénes alcanza el beneficio
Otorgarán una prestación económica para facilitar el acceso a lentes comunes. "El monto se definirá de acuerdo a una escala de precios de cristales y armazones", señalaron de BPS.
Autoridades de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) y el Banco de Previsión Social (BPS) presentaron este miércoles un acuerdo que busca facilitar el acceso a lentes comunes a los hijos o menores que estén a cargo de adultos que trabajen en organismos comprendidos dentro de COFE.
El acuerdo otorga una prestación económica para acceder a lentes comunes —cristales y armazón—, según lo indique la prescripción médica. La prestación alcanza a aquellos menores de 14 años, que presenten patología oftalmológicas congénitas, es decir, enfermedades presentes desde el nacimiento, ya sea por causas genéticas o por situaciones vinculadas al período perinatal.
"El monto a otorgar se definirá de acuerdo a una escala de precios de cristales y armazones, establecida en pesos uruguayos, con ajustes semestrales. Esta partida económica es equivalente a la que reciben los empleados privados y cubre tanto el armazón como los cristales, con montos variables según las características técnicas y graduación requerida", señalaron desde el BPS en su sitio web.
Documentación requerida para acceder al beneficio
Aquellas personas interesadas en acceder a la prestación deberán presentar los siguientes documentos:
- Documento de identidad vigente y fotocopia del generante y del menor de edad.
- Receta médica en buen estado, con:
- Fecha de expedición menor a seis meses.
- Nombre completo y cédula de identidad del beneficiario.
- Detalle de la patología.
- Firma y aclaración del médico, con número de registro en Caja Profesional.
- Timbre profesional para lentes por un valor de $ 42. (Las recetas expedidas por ASSE o el Hospital de Clínicas no requieren timbre profesional).
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