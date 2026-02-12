Acuerdo entre BPS y COFE para el acceso a lentes de niños y adolescentes: a quiénes alcanza el beneficio

Autoridades de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) y el Banco de Previsión Social (BPS) presentaron este miércoles un acuerdo que busca facilitar el acceso a lentes comunes a los hijos o menores que estén a cargo de adultos que trabajen en organismos comprendidos dentro de COFE.

El acuerdo otorga una prestación económica para acceder a lentes comunes —cristales y armazón—, según lo indique la prescripción médica. La prestación alcanza a aquellos menores de 14 años, que presenten patología oftalmológicas congénitas, es decir, enfermedades presentes desde el nacimiento, ya sea por causas genéticas o por situaciones vinculadas al período perinatal.

Fachada del edificio del Banco de Previsión Social (BPS). Foto: Archivo El País.

"El monto a otorgar se definirá de acuerdo a una escala de precios de cristales y armazones, establecida en pesos uruguayos, con ajustes semestrales. Esta partida económica es equivalente a la que reciben los empleados privados y cubre tanto el armazón como los cristales, con montos variables según las características técnicas y graduación requerida", señalaron desde el BPS en su sitio web.

Niña leyendo un libro con lentes puestos. Foto: Freepik.

Documentación requerida para acceder al beneficio

Aquellas personas interesadas en acceder a la prestación deberán presentar los siguientes documentos:



Documento de identidad vigente y fotocopia del generante y del menor de edad.

Receta médica en buen estado, con:

Fecha de expedición menor a seis meses.

Nombre completo y cédula de identidad del beneficiario.

Detalle de la patología.

Firma y aclaración del médico, con número de registro en Caja Profesional.

Timbre profesional para lentes por un valor de $ 42. (Las recetas expedidas por ASSE o el Hospital de Clínicas no requieren timbre profesional).