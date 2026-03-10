Hasta cuándo estará disponible el plan Limpia Sueldos del BROU para refinanciar deudas y cómo se solicita

El Banco República (BROU) puso en marcha el programa "Limpia Sueldos", un plan de restructuración de deuda que permitirá a los uruguayos comprendidos a refinanciar sus deudas con beneficios por un tiempo limitado.

El banco anunció que la gestión se puede realizar en línea y también a distancia.

¿Qué es el programa Limpia Sueldos del BROU?

Bajo esta iniciativa, personas en todo el país podrán unificar sus deudas con préstamos únicos del BROU.

Este beneficio permitirá regularizar sus deudas con atraso, accediendo a bonificación de intereses, tasas preferenciales y opciones de pago más convenientes.

La campaña comprende a los clientes personas físicas con al menos una deuda con el BROU con atraso mayor a 360 días al 31 de diciembre de 2025, indicó el banco en su página oficial.

La oferta consiste en:



Eliminación de intereses acumulados hasta la fecha de realizada la solicitud

hasta la fecha de realizada la solicitud Plazo de financiación a su elección

50 % de descuento en la tasa vigente para productos de préstamos

para productos de préstamos 20 % de bonificación adicional por cancelación en un pago

¿Quiénes pueden acceder al plan Limpia Sueldos?

El plan Limpia Sueldos del BROU está dirigido a todos los clientes personas físicas empleados, públicos y privados, pensionistas y pasivos, que al 31 de diciembre del año pasado tuvieran en al menos una de sus deudas, más de 360 días de atraso, explica la institución. A las personas que cumplan con esta condición también se les incluirán aquellas deudas que al inicio de esta campaña tengan un atraso mayor a 60 días.

Billetes de pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

Para saber si se está incluido dentro de los beneficios que ofrece este plan, se debe ingresar el número de cédula en el portal del BROU. Allí se podrá consultar si esa persona puede acceder a la campaña y cuáles deudas pueden ser financiadas. Además, se podrá ver qué oferta hay disponible y solicitar el acuerdo de pago en el plan que el cliente prefiera.

"Si al realizar la consulta en el portal sobre la inclusión en la campaña, el mensaje es: 'Ud. no tiene deudas incluidas en esta campaña'; no podrás ser incluido en esta campaña", indicó el BROU.

¿Cómo se puede gestionar una restructuración de deuda?

Para iniciar el trámite, se deberá acceder a la página oficial del BROU, primero, para observar si se está comprendido dentro de este plan, utilizando su número de cédula de identidad. Una vez confirmado, se podrá ver qué opciones ofrece el BROU y seleccionar la oferta que el cliente prefiera. Luego, será llevado a una página de confirmación para finalizar el trámite.

No se gestionará esta campaña en sucursales del BROU ni a través del centro de contacto, aclaró el BROU.

Persona usando un teclado de una computadora para realizar una gesión en línea. Foto: Freepik.

¿Por cuánto tiempo estará disponible el plan Limpia Sueldos del BROU?

El Banco República dio a conocer que esta campaña estará vigente durante los meses de marzo y abril 2026.

Para más información, se puede acceder a este enlace.