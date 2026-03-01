¿Quiénes podrán acceder al programa "Limpia Sueldos" para refinanciar deudas y desde cuándo estará disponible?

El programa "Limpia Sueldos" que fue aprobado por el Congreso de Intendentes luego de un convenio alcanzado por las intendencias departamentales y el Banco República (Brou) estará disponible a partir de una fecha específica de este mes de marzo 2026. Bajo esta iniciativa, trabajadores municipales de todo el país podrán unificar sus deudas con préstamos únicos del Brou con tasas de interés más bajas y plazos más accesibles.

Este beneficio busca habilitar a los funcionarios de las intendencias a reorganizar su situación financiera y reducir el impacto sobre su salario disponible, según un comunicado de la Intendencia de Florida.

Los organismos involucrados logran así promover mejores condiciones de financiamiento y mayor estabilidad económica para los funcionarios municipales.

¿A quiénes beneficia el plan "Limpia Sueldos" del Brou?

Este programa de refinanciación de deudas con el Brou está destinado únicamente a funcionarios municipales de todas las intendencias del país que tengan deudas o quieran acceder un nuevo préstamo.

El plan fue planteado "en el marco de la preocupación por el nivel de endeudamiento que afecta el ingreso mensual de numerosos trabajadores", según la Intendencia de Salto.

Congreso de Intendentes. Foto: Intendencia de Florida.

¿Cuándo estará disponible este plan de refinanciación de deudas para funcionarios municipales?

El programa "Limpia Sueldos" entrará en vigencia a partir del martes 10 de marzo de 2026.

Acuerdos del Brou con COFE y Afju

Este acuerdo se suma a los que el Brou alcanzó con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) y la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (Afju) en las últimas semanas.

En una primera etapa, el Brou suscribió un acuerdo con Cofe que posibilita la cancelación y reestructuración de deudas para empleados públicos, sentando un antecedente en la aplicación de este tipo de herramientas financieras.

Sede central del Banco Republica (Brou). Leonardo Maine/Archivo El Pais

La iniciativa está dedicada a organismos y empresas públicas o privadas que cuenten con convenio vigente con el Brou para la operativa de crédito social, lo que permite ampliar el alcance del beneficio a distintos colectivos de trabajadores, según la Intendencia de Salto.