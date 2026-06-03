Mundial 2026: repasá qué color y qué indumentaria usará Uruguay en los tres partidos de la fase de grupos

Tan solo faltan ocho días para que comience a rodar la pelota en el certamen más importante que organiza la FIFA a nivel de selecciones: la Copa del Mundo en Canadá, México y Estados Unidos en 2026. Es por esto que la casa madre del fútbol internacional dio a conocer las indumentarias que usarán las 64 selecciones en sus partidos de fase de grupo.

En ese sentido, la selección de Uruguay tiene en claro cuáles son las camisetas, shorts y medias que va a usar de cara a sus tres encuentros por el Grupo H del Mundial 2026.

El elenco que conduce técnicamente el argentino Marcelo Bielsa sabe que para el debut ante Arabia Saudita el lunes 15 de junio en el Hard Rock Stadium en Miami, Estados Unidos, a la hora 19:00, jugará con la camiseta celeste y el short y las medias blancas. En tanto que el golero uruguayo jugará con un equipo de color naranja.

Por su parte, el elenco saudí saldrá al campo de juego vestido de verde, mientras que su golero lo hará de color amarillo.

Seis días más tarde el elenco uruguayo tendrá su segundo partido por el Grupo H: será ante Cabo Verde en el Hard Rock Stadium en Miami, a partir de la hora 19:00. Ese partido volverá a jugar con la casaca celeste, aunque el short y las medias serán de azulo oscuro. Asimismo, el golero de Uruguay jugará con un equipo completo de color verde.

Fernando Muslera en el arco de la selección de Uruguay. Foto: AFP.

El conjunto africano enfrentará al combinado de Bielsa con una indumentaria de color roja y su guardameta lo hará con una camiseta, short y medias amarillas.

El viernes 26 de junio será el último partido de la selección uruguaya en la fase de grupos del Mundial, donde tendrá que medirse ante España en el Estadio Guadalajara en México. Ese día, la Celeste usará su indumentaria alternativa que será toda de azul oscuro, mientras que el golero atajará vestido de naranja.

Cabe destacar que esa camiseta el elenco que dirige el Loco ya la utilizó y fue en el partido amistoso ante Argelia, el pasado 31 de marzo. Ese día, Uruguay igualó sin goles ante el combinado africano en el amistoso que se llevó a cabo en el Juventus Stadium en Turín, Italia.

Manuel Ugarte ataca con la pelota en el partido entre Uruguay y Argelia. Foto: AFP.

Por su parte, la vigente campeona de la Eurocopa jugará vestida de blanco, en tanto que su guardameta lo hará de amarillo.