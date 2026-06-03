De firmar álbumes a dar abrazos: el viaje de Cabo Verde, rival de Uruguay en el Mundial, a Estados Unidos

Solo faltan ochos días para que comience el Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos y algunas de las 64 selecciones que dirá presente en el certamen comienzan a arribar a algunos de los sitios que eligieron para hacer base. Una de ellas fue Cabo Verde, adversario de la selección de Uruguay en la fase de grupos.

Será una histórica participación para el combinado africano, ya que por primera vez dirá presente en una Copa del Mundo de la FIFA. Es por esto que la delegación que partió rumbo a Estados Unidos fue despedida de forma afectuosa por hinchas y personal del aeropuerto.

Durante el viaje, personal del aeropuerto de Cabo Verde saludó a los futbolistas e incluso los alentó de cara a su primera participación en el máximo certamen a nivel de selecciones.

Quedaron registrados varios momentos del viaje a Estados Unidos, donde se veía a algunos de los futbolistas escuchando música, otros con computadoras para pasar el tiempo lo más rápido posible y miembros del cuerpo técnico planificando aspectos tácticos.

Hi @fifaworldcup_pt, we arrived



Os Tubarões Azuis chegaram aos Estados Unidos, numa viagem de quase oito horas, de avião, e mais duas horas do aeroporto de Boston até Connecticut#CaboVerde | #TubarõesAzuis | #WeAreCaboVerde pic.twitter.com/PbuWBeD44r — Federação Cabo-verdiana de Futebol (@fcfcomunica) June 3, 2026

Uno de los mejores momentos del material audiovisual se dio cuando los jugadores del elenco que conduce técnicamente Pedro Leitão Brito estuvieron firmando álbumes del Mundial a los funcionarios del avión.

Los hinchas que estaba en el aeropuerto de Estados Unidos esperando a la delegación de Cabo Verde. Foto: @fcfcomunica.

Al llegar a Estados Unidos, los esperaba un grupo de personas que trabajan en el aeropuerto. Cantaron, saludaron e incluso una mujer abrazó a los futbolistas como una muestra de apoyo de cara a su histórica participación en la Copa del Mundo.

Hi @fifaworldcup_pt, we arrived



Os Tubarões Azuis chegaram aos Estados Unidos, numa viagem de quase oito horas, de avião, e mais duas horas do aeroporto de Boston até Connecticut#CaboVerde | #TubarõesAzuis | #WeAreCaboVerde pic.twitter.com/PbuWBeD44r — Federação Cabo-verdiana de Futebol (@fcfcomunica) June 3, 2026

Ya entrenó en Estados Unidos

Ni bien se completó el viaje, el elenco africano no dejó pasar el tiempo y en la tarde de este miércoles llevó a cabo su primer entrenamiento en Estados Unidos. Bajo este punto, Cabo Verde pone la mira en su objetivo de llegar de la mejor forma de cara a su debut en la Copa del Mundo 2026.

Su histórico primer partido por la competencia más importante que organiza la FIFA a nivel de selecciones se dará el lunes 15 de junio ante España en el Mercedes-Benz Stadium en Atalanta, Estados Unidos, a la hora 13:00 de Uruguay por la primera fecha del Grupo H.

Seis días después disputará su segundo partido por el Mundial 2026: será ante la Celeste, a partir de la hora 19:00, en el Hard Rock Stadium en Miami. Y el viernes 26 de junio cerrará su participación en la fase de grupos al medirse con Arabia Saudita en el NRG Stadium en Houston, a la hora 21:00.