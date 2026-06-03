El premio que le faltaba a Lionel Messi en su palmarés: el galardón Princesa de Asturias del Deporte

El argentino Lionel Messi sumó este miércoles un reconocimiento más a una carrera incomparable. El capitán de la selección Argentina fue distinguido con el premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, uno de los galardones mas prestigiosos del mundo, en reconocimiento a su trayectoria tanto dentro de la cancha como fuera de la misma debido a su gran compromiso social.

El jurado destacó que el rosarino, considerado por la Fundación Princesa de Aturias "el futbolista más exitoso de todos los tiempos", logró trascender los límites del deporte gracias a una carrera marcada por la regularidad, el talento, pero sobre todo por los valores que ha trasmitido por más de dos décadas de actividad profesional.

“Además de su deslumbrante talento y excepcional trayectoria deportiva, ha llevado a cabo una formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos”, señaló la exnadadora paralímpica española Teresa Perales, presidenta del jurado.

Messi fue elegido entre 27 candidaturas provenientes de 12 diferentes países y se convirtió en uno de los pocos futbolistas con una distinción que premia en el ámbito deportivo y social. El ganador del premio recibe 50.000 euros y una escultura diseñada por el artista catalán Joan Miró.

A pocas semanas de cumplir 39 años, el argentino continúa ampliando un legado que parece no tener techo. Actualmente cuenta con 47 títulos oficiales entre la selección y clubes, récord absoluto en la historia del fútbol, además de ocho Balones de Oro, seis Botas de Oro y tres premios The Best de la FIFA.

Formado en Newells Old Boys y desarrollado futbolísticamente en La Masía del Barcelona, Messi contruyó gran parte de su leyenda en el conjunto catalán, donde conquistó 35 títulos y se tranformó en el máximo goleador histórico de la institución. Posteriormente defendió al Paris Saint-Germain y desde 2023 juega en Inter Miami.

Con la selección también alcanzó los mayores éxitos de su carrera profesional al conquistar dos Copas América y la Copa del Mundo en Qatar 2022, un título que terminó de consolidarlo como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

La Fundación Princesa de Asturias también destacó su labor como embajador de la UNICEF y el trabajo realizado a través de la Fundación Leo Messi, dedicada a impulsar proyectos relacionados a la educación y salud infantil.

El premio llega en un momento especial para el argentino, se prepara para preparar el Mundial 2026, donde se convertirá en uno de los pocos futbolistas de la historia en disputar seis Copas del Mundo.