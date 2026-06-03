Dos sorpresas en el podio y un jugador del fútbol sudamericano: los mundialistas que generaron más goles en 2026

A menos de dos semanas del inicio del Mundial 2026, varios de los principales candidatos llegan al torneo en un gran momento individual. Con datos basados en Sofascore sobre los futbolistas mundialistas con más participación directa en goles durante 2026, refleja quiénes llegan más encendidos a la cita más importante del fútbol.

La estadística contempla goles y asistencias producidos con sus clubes durante el año y presenta algunas sorpresas entre los primeros lugares.

Más goles producidos en 2026 @ovacion

El liderazgo es compartido por dos ingleses. Harry Kane, figura del Bayern Múnich, e Ivan Toney, delantero del Al-Ahli saudí, encabezan la clasificación con 35 participaciones de gol cada uno. El capitán de Inglaterra alcanzó la cifra gracias a 31 goles y cuatro asistencias en apenas 26 partidos, mientras que Toney acumuló 28 tantos y siete asistencias en 29 encuentros.

El tercer lugar también llama la atención. Lo ocupa el mexicano Julián Quiñones, atacante del Al-Qadsiah de Arabia Saudita, con 29 participaciones directas en goles, producto de 26 conquistas y tres asistencias.

Entre las grandes figuras europeas aparecen nombres como Michael Olise, una de las revelaciones del Bayern Múnich, con 27 participaciones, Deniz Undav, delantero de Alemania y del Stuttgart, con 25, y Luis Díaz, quien tuvo una notable temporada con el Bayern al alcanzar también las 25 intervenciones directas.

Uno de los datos más destacados para Sudamérica es la presencia de José López. El delantero argentino de Palmeiras ocupa el octavo lugar de la clasificación con 24 participaciones de gol entre anotaciones y asistencias. Es el único futbolista que milita actualmente en una liga sudamericana dentro del top 10.

La lista también incluye a figuras de primer nivel como Ousmane Dembélé, campeón europeo con Paris Saint-Germain, que suma 23 participaciones, y a Lamine Yamal, la gran joya de España y Barcelona, quien ya alcanzó 22 intervenciones directas en goles pese a su juventud.

Otro nombre que sobresale es el del colombiano Luis Suárez, delantero del Sporting de Lisboa, que aparece séptimo con 24 participaciones gracias a una temporada de alto nivel en Portugal.

Con perfiles distintos, ligas diferentes y edades muy variadas, todos tienen algo en común: llegarán al Mundial atravesando uno de los mejores momentos de sus carreras. Y si trasladan ese rendimiento a sus selecciones, pueden convertirse en protagonistas de una Copa del Mundo que promete emociones desde el primer día.