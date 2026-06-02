Ecuador confirmó sus 26 convocados para el Mundial 2026 con Caicedo, Pacho e Hincapié como principales figuras

La selección de Ecuador confirmó la lista definitiva de los 26 futbolistas que viajarán a la Copa del Mundo 2026. El entrenador argentino Sebastián Baccacece mantuvo en la nómina la base del plantel con el cual consiguió la clasificación, además de las figuras que destacan en Europa y varias de las promesas del fútbol sudamericano.

El nombre más destacado de la convocatoria es Moisés Caicedo. El mediocampista del Chelsea llega como el gran referente de la Tricolor luego de consolidarse como uno de los mejores volantes de la Premier League y una pieza fundamental tanto en su club como en la selección.

La lista también cuenta con dos defensores de primer nivel internacional. Por un lado aparece William Pacho, reciente campeón de la Champions League con el Paris Saint-Germain. Por otro, su reciente rival, Piero Hincapié, uno de los zagueros sudamericanos con mayor proyección y actualmente integrante del Arsenal.

Ecuador afronta su quinta participación en una Copa del Mundo y buscará sobrepasar su mejor actuación histórica, registrada en Alemania 2006 donde alcanzó los octavos de final. La clasificación fue producto de una sólida campaña en las Eliminatorias sudamericanas, donde el equipo mostró una identidad de juego basada en la intensidad física. A pesar de esto, el ataque será algo que el equipo Tricolor buscará potenciar, ya que convirtió apenas 14 goles en 18 partidos, una cifra baja para una selección que aspira competir contra las mejores selecciones del mundo y posicionarse lo mas alto posible.

La responsabilidad ofensiva recaerá nuevamente sobre Enner Valencia, máximo goleador histórico de Ecuador y uno de los futbolistas más experimentados del plantel. El delantero disputará su tercera Copa mundial siendo un gran referente para el equipo tanto fuera como dentro de la cancha.

Entre las ausencias más comentadas aparecen John Mercado y Jenny Arroyo, quienes integraron la lista preliminar, pero finalmente quedaron fuera de la convocatoria definitiva.

Ecuador integrará el Grupo E junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao. El debut será el próximo 14 de junio en Filadelfia, donde la Tricolor buscará comenzar con el pie derecho su camino en la Copa del Mundo a la que llega con ambición, talentos, pero sobretodo con una generación que ilusiona a todo un país.

Los 26 convocados de Ecuador para el Mundial 2026

Porteros:

Hernán Galíndez (Huracán, Argentina), Moisés Ramírez (Kifisia, Grecia), Gonzalo Valle (Liga de Quito, Ecuador).

Defensas:

Pervis Estupiñán (AC Milan, Inglaterra), Piero Hincapié (Arsenal, Inglaterra), Willian Pacho (Paris Saint-Germain, Francia), Joel Ordóñez (Club Brugge, Bélgica), Félix Torres (Internacional, Brasil), Jackson Porozo (Tijuana, México), Angelo Preciado (Atlético Mineiro, Brasil).

Mediocampistas:

Moisés Caicedo (Chelsea, Inglaterra), Alan Franco (Atlético Mineiro, Brasil), Alan Minda (Atlético Mineiro, Brasil), Pedro Vite (Pumas, México), Jeremy Arévalo (Stuttgart, Alemania), Kendry Páez (River Plate, Argentina), Jordy Alcívar (Independiente del Valle, Ecuador), Nilson Angulo (Sunderland, Inglaterra), Anthony Valencia (Royal Antwerp, Bélgica), John Yeboah (Venezia, Italia), Denil Castillo (Midtjylland, Dinamarca), Gonzalo Plata (Flamengo, Brasil).

Delanteros:

Enner Valencia (Pachuca, México), Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise, Bélgica), Jordy Caicedo (Huracán, Argentina), Yaimar Medina (Genk, Bélgica).

Nosotros vamos en serio.



Porque estos 26 van con la misma hambre de 18 millones de ecuatorianos. Con el mismo sacrificio de los que salieron desde abajo y llegaron lejos.



Esta es nuestra lista, y vamos a demostrar al mundo que esto es Ecuador. #UnSoloEcuador 🇪🇨 pic.twitter.com/cYp9QwpqFl — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) June 1, 2026

Con información de AFP