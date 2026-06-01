Paraguay confirmó sus 26 convocados para el Mundial 2026 y Gastón Olveira aparece entre los elegidos

La selección de Paraguay confirmó este lunes la lista definitiva de convocados para el Mundial 2026. Dentro de los elegidos hay un nombre que resuena mucho en Uruguay, y ese es Gastón Olveira.

El arquero de Olimpia, nacido en Montevideo y formado en River Plate, integra la convocatoria de Gustavo Alfaro luego de completar su proceso de nacionalización paraguaya. De esta forma, el arquero de 32 años tendrá la oportunidad de disputar su primera Copa del Mundo y representar a la selección guaraní en la máxima competición del fútbol mundial.

La inclusión de Olveira en la lista definitiva no sorprendió en Paraguay. Desde su llegada a Olimpia en 2021 se tranformó en una de las grandes figuras del club, destacándose por su regularidad y convirtiéndose en uno de los referentes del equipo. Sus actuaciones lo llevaron a meterse en las consideraciones de Alfaro, quién siguió de cerca su proceso de nacionalización.

De hecho, ya hizo su estreno en el amistoso donde la selección guaraní se impuso 1-0 ante Grecia en el que jugó 90 minutos. Cabe recordar que había sido citado a la selección de Uruguay en varias ocasiones, pero fue suplente en los cuatro partidos en los que estuvo disponible y no sumó minutos con la Celeste.

Olveira aparece entre los tres arqueros elegidos para el mundial junto a Orlando Gill y Roberto Fernández. Si bien este último cuenta con una gran experiencia en la Albirroja, la presencia de Olveira supone una competencia por el puesto en un plantel que buscará dar pelea en el certamen.

Paraguay volverá a disputar un mundial luego de 16 años. Su última participación fue en Sudáfrica 2010, cuando alcanzó los cuartos de final, hasta ahora la mejor actuación de su historia en la competencia.

Bajo la conducción de Alfaro, el conjunto guaraní recuperó protagonismo en las Eliminatorias Sudamericanas y consiguió uno de los seis cupos con clasificación directa a la Copa del Mundo. La selección cerró la clasificación con 28 puntos, en una de las campañas más sólidas de los últimos años.

Lista de convocados de Paraguay para el mundial

Arqueros



Roberto Fernández (Cerro Porteño)

Orlando Gill (San Lorenzo)

Gastón Olveira (Olimpia)

Defensores



Gustavo Gómez (Palmeiras)

Fabián Balbuena (Gremio)

Omar Alderete (Sunderland)

Junior Alonso (Atlético Mineiro)

Juan Cáceres (Dinamo Moscú)

Gustavo Velázquez (Cerro Porteño)

José Canale (Lanús)

Alexandro Maidana (Talleres de Córdoba)

Mediocampistas



Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps)

Diego Gómez (Brighton)

Damián Bobadilla (São Paulo)

Matías Galarza Fonda (Atlanta United/River)

Alejandro Romero Gamarra (Al-Ain)

Brahian Ojeda (Orlando City SC)

Mauricio (Palmeiras)

Delanteros



Miguel Almirón (Atlanta United)

Julio Enciso (Estrasburgo)

Ramón Sosa (Palmeiras)

Antonio Sanabria (Cremonese)

Álex Arce (Independiente Rivadavia)

Gabriel Ávalos (Independiente)

Paraguay integra el Grupo D del mundial junto a Estados Unidos, Australia y Turquía. Allí intentará avanzar y volver a ser protagonista en una Copa del Mundo.

Para Olveira, la convocatoria representa el punto más alto de una carrera construida con perseverancia y paciencia. Después de consolidarse en el fútbol paraguayo, el arquero tendrá ahora la posibilidad de vivir el sueño mundialista defendiendo los colores de la Albirroja.