Aclaran cómo fue la participación de Marcelo Bielsa en el clip de la selección: ¿Anduvo en bicicleta?

El video oficial con el que la Asociación Uruguaya de Fútbol presentó la lista de convocados para el Mundial 2026 genera por estas horas una fuerte repercusión en redes sociales. Entre elogios por la creatividad de la producción y comentarios de todo tipo, una de las escenas más comentadas fue la aparición final de Marcelo Bielsa, que despertó incluso especulaciones sobre el uso de inteligencia artificial.

El clip tiene como hilo conductor a un misterioso ciclista encapuchado que recorre distintos puntos del país. A medida que avanza por calles, plazas y rincones característicos de Uruguay, van apareciendo los nombres de los futbolistas convocados en diarios, carteles y otras superficies.

La escena culmina en una esquina donde el humorista Maxi de la Cruz le grita al ciclista: “Mirá que somos tres millones”. En ese momento, el personaje se detiene, gira su rostro y revela que se trata de Bielsa. El entrenador realiza un corto gesto de aprobación antes de continuar su recorrido.

La secuencia llamó la atención por tratarse de una aparición poco habitual del entrenador argentino, conocido por su formalidad y por evitar apariciones públicas fuera de lo protocolar o la cancha. Esa característica llevó a algunos usuarios a plantear la posibilidad de que la imagen hubiera sido generada o alterada mediante inteligencia artificial.

Sin embargo, el periodista deportivo Martín Charquero salió al cruce de esas versiones y aseguró en redes sociales que la participación fue real y no producto de herramientas digitales.

Posteriormente, Sebastián Giovanelli aportó más detalles sobre cómo se realizó la grabación de la escena durante el programa La mañana del fútbol, de El Espectador Deportes.

“Se grabó en el Complejo Uruguay Celeste. Se le pidió ese giro con la cara. Después se editó y se puso en escena. Es obvio que no anduvo en bicicleta durante la filmación del video. Pero se pidió que hiciera ese gesto”, explicó el periodista.

De esta forma, quedó aclarado que Bielsa sí participó personalmente en la producción audiovisual, aunque su intervención se limitó a grabar el plano final que luego fue integrado mediante edición al resto del relato visual.