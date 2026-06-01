Un comunicador destrozó el video de la selección uruguaya y una famosa reveló que iba a participar

En la tarde del domingo, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) eligió anunciar a los 26 futbolistas convocados por Marcelo Bielsa para el Mundial 2026 con un emotivo clip que generó diversas reacciones en redes sociales y rápidamente se volvió viral.

El video tiene como banda sonora "Cielo de un solo color", el himno de No Te Va Gustar estrechamente vinculado a la Celeste, además de la presencia de una decena de figuras uruguayas.

Entre los participantes aparecen representantes de distintos ámbitos. Desde Charly Sosa hasta referentes del Carnaval, como Edú "Pitufo" Lombardo e Imanol Sibes (Figura Máxima del Carnaval en 2025 y 2026), además de Santiago Urrutia, Danna Liberman, Gerardo Nieto, Luana Persíncula y, sobre el final, Maxi de la Cruz, actor y figura de Canal 12.

Maxi fue uno de los primeros en compartir el video y agradecer a la AUF por haberlo convocado para esta presentación de los jugadores. "¡Un orgullo como futbolero y uruguayo! ¡Vamo arriba Uruguay, que no ni no!", escribió el conductor.

Jorge Drexler, que también presta su voz para esta nueva versión del clásico de No Te Va Gustar, compartió el clip en sus historias junto al mensaje: "Vamo arriba la Celeste". Charly Sosa hizo lo propio. Y otros tantos hinchas famosos y anónimos reaccionaron a esta pieza que tiene como cierre una imagen de Bielsa alejándose en bicicleta, con canguro y capucha.

El video superó los tres millones de visualizaciones en X, alcanzó más de 28.000 me gusta y cerca de 6.000 reposts al momento de redactar esta nota. Luis Suárez y Diego Godín, dos ídolos celestes, fueron algunos de los que reaccionaron con aplausos y corazones. Muchos usuarios incluso calificaron la realización como "cine".

Pero entre tanto elogio hubo una voz discordante. Alejandro "Bicho" Amaral, periodista de Punto de encuentro (Radio Universal) y el streaming Todo se sabe, dejó en claro que el video no fue de su agrado.

"A mi hijo le encantó. A mí todo lo contrario. En lo de Bielsa coincidimos en que es para matarse", escribió en redes sociales, en referencia a la idea del clip y a la participación del entrenador de Uruguay, que llevó a varios usuarios a preguntarse si la escena era real o había sido generada con inteligencia artificial.

A mi hijo le encantó. A mí todo lo contrario.

En lo de Bielsa coincidimos en que es para matarse. https://t.co/94tAhHerqj — Bicho Amaral (@AlejandroAmaral) May 31, 2026

Una de las mayores sorpresas llegó cuando Chris Namús reveló que podría haber formado parte del video, aunque finalmente no pudo hacerlo. "Estuve convocada para ser parte de este hermoso video y no pude estar, pero qué lindo quedó. La piel de gallina se me puso. ¡Vamo' Uruguay! ¡Que no ni no!", escribió la exboxeadora y actual comentarista de ESPN.