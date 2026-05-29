El pesimista pronóstico (exabrupto incluido) de Rodrigo Romano sobre Uruguay en el Mundial que se filtró al aire

El pase entre La mañana del fútbol y Convocados, ambos ciclos de El Espectador Deportes, dejó un momento de tensión, ironía y un exabrupto que aunque dicho en voz baja y boca tapada, salió al aire en los micrófonos de la emisora. El protagonista fue el relator Rodrigo Romano, quien de ese modo dejó entrever su pesimismo respecto a la actuación de Uruguay en el Mundial 2026.

Todo comenzó en un clima distendido, cuando los integrantes de “Convocados” comentaron que Romano estaba especialmente serio y de pocas palabras. Entonces intervino Federico Buysan: “Él viene el Mundial y se pone tenso”, comentó entre risas. “Y más este”, respondió Romano, dejando entrever que no tiene demasiadas expectativas sobre el desempeño de la selección uruguaya.

La charla derivó en bromas dentro del estudio. Fernando Corch ironizó con una frase reciente del presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, y comentó que el relator “tiene una decisión tomada pero no la dice”.

Cuando sus compañeros le preguntaron por qué consideraba que "este mundial" lo ponía tenso, Romano se alejó del micrófono, se tapó la boca con la mano —al estilo de los futbolistas cuando quieren evitar que las cámaras lean sus labios— y lanzó en voz baja: “Nos vamos a tomar toda la leche”, en referencia a un panorama muy negativo para Uruguay en la próxima Copa del Mundo.

Rodrigo Romano. Foto: El Espectador Deportes.

Aunque el relator intentó decirlo casi en secreto, los micrófonos captaron claramente la frase y sus compañeros reaccionaron con risas y cambiando de tema. El momento fue posteriormente levantado por el programa Sonríe, te estamos grabando, de Canal 10, que reprodujo el intercambio al aire.

Reconocido hincha de la selección uruguaya, Romano ha expresado en varias oportunidades sus diferencias con el entrenador Marcelo Bielsa. De hecho, durante la última Copa América protagonizó un episodio comentado cuando se levantó en plena conferencia de prensa del DT argentino.

Tras el comentario, Buysan buscó cerrar el tema con tono conciliador: “Vamos arriba, tranquilo, todo pasa. Ya viene Convocados”, dijo antes de seguir con la programación habitual.