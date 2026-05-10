Sorpresivo anuncio de Rodrigo Romano: "Veo muy cerca mi retiro de la actividad periodística"

El periodista deportivo Rodrigo Romano, relator oficial del fútbol uruguayo en la TV cable, sorprendió con una confesión inesperada: a los 49 años, aseguró que ve “muy cerca” su retiro del periodismo deportivo. Lo hizo en una extensa entrevista en el ciclo Un mundo de sensaciones, de El Espectador Deportes y Topic, donde habló del desgaste que le provoca el ambiente del fútbol, repasó los momentos más difíciles de su carrera y contó cuáles son hoy sus prioridades personales.

“Lo veo cerca. Lo veo muy cerca”, respondió Romano cuando el periodista Sebastián Martínez le preguntó si imaginaba próximo el final de su carrera profesional. La respuesta tomó por sorpresa al entrevistador y el relator profundizó en las razones de esa sensación: “El ambiente está feroz, como nunca, muy difícil y se va a poner peor. Es muy desgastante. No quiero morirme trabajando”.

Actualmente, Romano trabaja como relator del fútbol uruguayo para DirecTV - Torneos, integra las transmisiones de AUF TV, participa en El Espectador Deportes y también es una de las caras deportivas de Telemundo. Sin embargo, reconoció que después de 34 años de actividad ininterrumpida siente el peso del ritmo laboral y de las tensiones que rodean al fútbol.

“Trabajo los siete días de la semana. No hay feriados, no hay primero de mayo, no hay nada”, afirmó. En ese contexto, contó que tiene planes de retomar la carrera de Ciencias Económicas, que dejó inconclusa y de la que le restan dos años. “En algún momento de mi vida lo voy a retomar porque me quiero recibir”, aseguró y reconoció que luego de ese eventual retiro del periodismo deportivo, podría seguir en medios en la conducción de una propuesta de entretenimientos, un pendiente que tiene en la comunicación.

Durante la charla, Romano reveló además cuál es hoy su principal objetivo laboral y personal: comprar una casa para garantizarle seguridad a su hija. “Estoy con el objetivo de comprar mi casa para el día que yo no esté y dejársela a mi hija”, expresó. Incluso deslizó que, una vez alcanzada esa meta, podría alejarse definitivamente del relato deportivo.

“Capaz que de un día para otro me voy de todo. De lo deportivo seguro”, comentó, insistiendo en que el ambiente futbolero se volvió cada vez más hostil.

La entrevista también sirvió para revisar distintos momentos de su vida personal y profesional. Romano recordó que comenzó a trabajar muy joven, primero como cobrador en una empresa de fumigaciones, impulsado por la necesidad de colaborar económicamente en su casa tras haberse criado con sus abuelos luego de la muerte de su madre.

También volvió sobre uno de los episodios más traumáticos de su carrera: su salida de Tenfield a comienzos de 2019, en medio de la difusión viral de videos íntimos que fueron divulgados por una expareja. Aquel trance repercutió en su salud.

“Yo no cometí ningún delito. Los delitos los cometieron conmigo”, sostuvo. Romano explicó que nunca recibió una explicación formal de la empresa sobre su desvinculación.

Pese a aquel episodio, destacó que nunca dejó de recibir propuestas laborales. Tras su salida de Tenfield pasó por Punto Penal y más tarde recaló en Canal 12 y luego DirecTV y El Espectador Deportes.

Romano reconoció que le gustaría explorar una faceta alejada del relato deportivo y vinculada al entretenimiento televisivo. “Me gustan los programas de preguntas y respuestas”, contó, y admitió que esa podría ser una salida natural para bajar el nivel de estrés que hoy siente en el periodismo deportivo.