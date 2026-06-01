“La palabra culminar no es terminar”: Marcelo Bielsa aclaró acerca de su continuidad en la selección uruguaya

La Asociación Uruguaya de Fútbol organizó el pasado 21 de mayo el AUF Summit, que tuvo lugar en el Antel Arena y contó con la presencia de Marcelo Bielsa y su cuerpo técnico como unos de los expositores. El entrenador de la selección uruguaya habló de “culminación” en relación al próximo Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 y muchos entendieron que no seguiría al frente de la selección uruguaya tras la Copa del Mundo, pero este lunes, en conferencia de prensa, el argentino aclaró que quiso decir.

Antes de comenzar la ronda de preguntas, el entrenador de la Celeste pidió permiso para hacer algunas aclaraciones. La primera fue sobre la intención, junto con Jorge Giordano, de organizar dos amistosos para que la selección uruguaya se despidiera de su público; uno en el estadio Centenario y otro en el interior. “Había un plan de jugar dos amistosos para despedir a la selección de su público. Fue una temporada muy larga para algunos jugadores y pensamos que pasar la etapa de preparación acá en Montevideo sería agradable. Queríamos jugar en Montevideo y en una ciudad del interior, pero nos costó conseguir rivales y se redujo el tiempo de preparación. Era de tres semanas cuando pensamos estos partidos y luego se redujo a dos porque se incorporaron las copas sudamericanas. Teníamos jugadores con realidades deportivas distintas.Eran muchas dificultades”, manifestó Bielsa acerca de esa idea que no pudo llevarse a cabo.

El entrenador de Uruguay, que también explicó porque Nahitan Nández no formó parte de la convocatoria, se tomó unos minutos para aclarar sus duchos en el AUF Summit que dieron a entender a muchos que no continuaría al frente de la Celeste tras la Copa del Mundo. El rosarino expuso las diferencias entre los conceptos de “culminar” y “terminar” y aclaró que se refirió a que con el próximo Mundial se llegará al punto culmine de una etapa y no necesariamente eso significa que no seguirá siendo el entrenador de la selección uruguaya tras el torneo.

Marcelo Bielsa, entrenador de la selección de Uruguay, en conferencia de prensa previo al Mundial 2026 Foto: Estefanía Leal | El País

“La palabra culminar no es terminar”: la aclaración de Marcelo Bielsa sobre su continuidad en Uruguay

“Yo, en una actividad organizada por la AUF dije que el Mundial era un punto de culminación del trabajo que veníamos desarrollando. La palabra culminar no es terminar, no significa terminar. Culminar es el punto más alto de una etapa y nosotros habíamos trabajado en partidos amistosos, Eliminatorias, Copa América,

el Mundial, que evidentemente es el punto más alto de la etapa. Yo no hablé de terminar y efectivamente termina mi vínculo con la AUF, pero siempre me hubiera parecido irrespetuoso de mi parte anticipar una negativa a una propuesta inexistente”, esclareció el entrenador respecto a que ni siquiera le han propuesto continuar en su cargo aún.

“Desde mi punto de vista, alguien que no recibió y no está obligado a responder sobre su futuro y anticipa una decisión que únicamente se corresponde con la negativa a una posibilidad, para mí eso es minusvalorar a la organización a la que estoy perteneciendo hasta el fin de mi contrato. La palabra culminar no es terminar, sino señalar el punto más alto de una etapa frente a lo que no hay ninguna duda”, manifestó Bielsa y agregó: “Resumiendo, es cierto que finaliza un contrato, y el otro concepto es que nunca anticipo decisiones frente a posibilidades que no existen. Si me veo obligado, contesto, y si no me veo obligado no contesto porque no corresponde”, sentenció Bielsa.

Luego comenzó la ronda de preguntas de los periodistas y uno de ellos volvió a insistirle a Bielsa sobre sus dichos en el AUF Summit y qué sería para él hacer un buen Mundial con Uruguay.

“Yo ya dije cuál es mi posición. Nunca respondo respecto de hipótesis que tengan que ver con la continuidad o no de un contrato, salvo que me vea obligado a hacerlo. Lo que sí me parece irrespetuoso es decir no a una oferta inexistente. Si yo digo que no a una oferta inexistente, el sentido común me dice: ‘¿Qué estás contestando si nadie te dijo nada?’. Y que de ningún modo se entienda esto como una pretensión de alguien me diga algo.; Es una descripción de la realidad”, dijo Bielsa respecto a que no ha recibido ofertas e insistió sobre los conceptos que utilizó. “La palabra culminar, no es finalizar. Culminar es el punto más alto y significativo de una etapa y eso es lo que yo dije. Amistosos, Eliminatorias, Copa América y el Mundial. Cómo no va a ser una etapa culminante”.

Marcelo Bielsa fue consultado también acerca de lo que cree que sería hacer un buen Mundial con Uruguay y su respuesta no fue tan precisa, pero sí muy contundente respecto a cuál sería su anhelo, que es compartido con el de todos los uruguayos. “Ah, bueno, eso. Yo sueño, así que mejor no se lo contesto”, dijo el entrenador de la Celeste, aspirando a llegar a lo más alto en la Copa del Mundo.