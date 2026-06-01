Bielsa sobre Nández: "Entiendo el asombro, fue el mejor de la Copa América, pero no hubo nada extradeportivo"

La ausencia que más repercutió en la lista final de 26 jugadores que representarán a la selección de Uruguay en el Mundial 2026 fue la de Nahitan Nández, porque era uno de los referentes del plantel celeste y porque asiduamente fue convocado por Marceo Bielsa durante todo su ciclo.

"Otro tema que quería nombrar es el tema de Nández. Los motivos de la ausencia de Nández son deportivos, no hay ningún otro motivo que tenga que ver con algo que no sea deportivo. Nández nunca tuvo conmigo diferencias, discusiones o enfrentamientos que me tuvieran que haber obligado a mí a considerar algo fuera de lo deportivo. Yo no tengo ningún motivo extradeportivo para tomar una decisión de convocar o no convocar, le diría que a ningún jugador", dijo el entrenador argentino al principio, con el objetivo de desmentir las versiones que trascendieron sobre un supuesto mal relacionamiento con el futbolista del Al-Qadsiah de Arabia Saudita.

"En el caso específico de Nández, entiendo el asombro porque Nandez fue un jugador que jugó con regularidad y fue convocado con regularidad", señaló e incluso admitió que, a su criterio, "en la Copa América (2024) fue el jugador que mejor jugó del equipo".

Para defender su postura, insistió: "De hecho, para confirmar que yo no tengo ninguna diferencia extradeportiva con Nández. Para los partidos (amistosos) con Inglaterra y Argelia, hasta último momento estuvimos gestionando la participación de Nández. Tuvo un período largo libre previo a esos dios partidos, tenía una molestia muscular. Yo estuve hablando con el médico del equipo árabe, después él tuvo un problema respiratorio más serio. Si yo hubiera tenido alguna dificultad extradeportiva, que no la tuve, esa gestión para insistir con su convocatoria no hubiera sucedido. Pongo eso como un ejemplo de que no tengo diferencias con Nández".

Marcelo Bielsa, entrenador de la selección de Uruguay, en conferencia de prensa previo al Mundial 2026 Foto: Estefanía Leal | El País

En la misma línea, dijo que siguió el desempeño de Nández en Arabia: "Tuvo una buena temporada en su club, destacada, como en todos los casos yo vi y analicé todos los partidos".

Ahora sí, para explicar el aspecto deportivo que lo llevó a tomar la decisión de no llevar al futbolista formado en Peñarol, declaró: "Nández juega por todo el sector derecho, tanto en la selección como en su club. En la selección ha jugado de lateral, algunas veces, pocas, como volante. En su club ha jugado por toda la banda: lateral, volante y extremo".

En ese sentido, explicó lo siguiente: "En la posición de lateral derecho elegí a Guillermo Varela, Federico Valverde, Rondal Araujo. Para la posición de volante elegí a Rodrigo Bentancur, Valverde y Nicolás De La Cruz. Para la posición de extremo elegí a Valverde, Facundo Pellistri y Agustín Canobbio".