"Los trucos del GOAT", publicó Georgina y mostró a Cristiano enseñándole un amague a uno de sus hijos

A pocos días de jugar su último Mundial con Portugal en la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos 2026, Cristiano Ronaldo compartió un tiempo en familia antes de sumarse a los entrenamientos de la selección lusa y su pareja, Georgina Rodríguez, mostró en redes sociales un tierno momento del futbolista con uno de sus hijos.

CR7 viajó desde Arabia Saudita a Portugal luego de haberse consagrado campeón de la Saudi Pro League con Al-Nassr y haberle dado a sus compañeros un conciso y contundente discurso antes del partido en el que derrotaron 4-1 al Damac para conseguir el título.

"Chicos, hoy es nuestra noche. Créanme, esta noche es nuestra noche. Sólo necesitamos estar concentrados. Nada de tonterías. No piensen en el árbitro. Y el resto, que Dios los bendiga", les dijo el portugués a sus compañeros, que venían de caer en la final de la AFC Champions League ante Gamba Osaka.

Luego de cumplir con los compromisos de su club, Cristiano viajó con su familia a Portugal y se alojó en la mansión de 12.000m2 que está terminando de reformar para su familia en Quinta da Marinha, en la costa de Cascais. “Feliz de volver a casa con mi familia”, publicó CR7 junto a una foto de su familia en el frente del inmueble.

Feliz por voltar a casa com a família 🙌🏽🇵🇹 pic.twitter.com/6HWJO0J9Iy — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 31, 2026

De vuelta en su casa, el futbolista ya se sumó a la concentración de Portugal con quien disputará su último Mundial a sus 41 años. Los lusos comparten el Grupo K junto a República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia.

Ya en familia y antes de ponerse a las órdenes del entrenador Roberto Martínez, Cristiano aprovechó para compartir un momento con su familia y su pareja, la argentina Georgina Rodríguez, capturó un momento especial junto al más chico de sus hijos varones, Mateo, y tituló: “Los trucos de la Cabra”, junto a un emoji.

En el video que compartió Rodríguez se puede ver cómo Ronaldo le enseña al pequeño uno de sus característicos amagues de taco para cambiar de dirección. El niño lo intenta y CR7 le explica que tiene que dar un salto antes de golpear la pelota. Finalmente lo ayuda levantándolo con sus brazos, a Mateo le salió bien y su padre festejó “¡Eso!”. Cabe recordar que Cristiano Jr., el mayor de los hijos de Ronaldo, de 16 años, juega al fútbol y ha pasado por las categorías formativas de los equipos en los que ha jugado su padre desde el Real Madrid.