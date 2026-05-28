Asado, fiesta y un conocido boliche: el curioso mensaje de un extranjero cortado por Defensor Sporting en LUB.

Peñarol barrió a Defensor Sporting de las semifinales de la Liga Uruguaya de Básquetbol y, a pesar de que el último partido fue el más reñido (93-81) el aurinegro se quedó se llevó la serie ganando los primeros tres partidos ante el fusionado.

Aunque los dirigidos por Leandro García Morales tuvieron que esperar hasta el último cuarto para liquidar el partido, lograron cerrar la serie ante el fusionado en el tercer juego para meterse en la final de la LUB y quedar a la espera de lo que suceda entre Aguada y Nacional, con ventaja para el aguatero tras ganarle al tricolor dos veces de visita.

La eliminación de Defensor Sporting ante el gran candidato en esta Liga no sorprendió, pero si las declaraciones de un exjugador extranjero del fusionado una vez consumada la serie. Dion Wright, fue cortado del plantel a fines de 2025, pero escribió un particular mensaje en sus redes sociales tras la eliminación del equipo de Punta Carretas.

“Es curioso cómo Defensor me cortó y ni siquiera pudo ganar un solo partido de playoffs contra un equipo al que nosotros vencimos la temporada pasada; íbamos perdiendo 0-2 en la serie, pero remontamos y ganamos. Se olvidaron de lo diferente que es Dion cuando llegan los playoffs”, escribió Wright en un primer mensaje en su cuenta de X (ex Twitter) y luego agregó: “Además de eso, en mi primer año salvé al equipo de descender a la segunda división. Estaré en Montevideo durante una semana, ¡Organicemos un asado y salgamos de fiesta a lo grande en “Volvé, mi Negra"!”, completó haciendo referencia a uno de los boliches de más renombre en la noche Montevideana, ubicado a poco metros del estadio Luis Franzini.

Además de eso, en mi primer año salvé al equipo de descender a la segunda división. Estaré en Montevideo durante una semana; ¡organicemos un asado y salgamos de fiesta a lo grande en el "Volvé, mi negra"! — Dion Wright (@TheWrightHoops) May 27, 2026

Dion Wright llegó por primera vez al equipo en la temporada 2022/23, cuando asumió Gonzalo Fernández y lograron meterse en playoff luego de que el equipo estuviera complicado en la tabla.

Regresó para la Liga Uruguaya de Básquetbol 24/25 y volvieron a ganarse un lugar a los playoff aunque a los tumbos, incluso habiendo cambiado de entrenador antes de comenzarlos. Jugaron con Peñarol los cuartos, arrancaron 0-2 y lo dieron vuelta, ganando dos partidos en el Palacio.

Para esta temporada comenzó de arranque en el equipo fusionado, pero su rendimiento fue bastante irregular y su conducta en el día a día no fue la mejor. Duane Wilson, otro de los extranjeros, también fue cortado antes que Wright.