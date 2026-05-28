EE.UU. e Irán alcanzan acuerdo marco sujeto a la aprobación de Trump, según fuentes estadounidenses

Los negociadores estadounidenses e iraníes alcanzaron un acuerdo marco para prorrogar el alto el fuego de 60 días, pero este aún requiere la aprobación del presidente Donald Trump, informaron este jueves fuentes estadounidenses a la AFP. El reporte llegó después de que Washington y Teherán se acusaran mutuamente de violar el alto al fuego, tras una serie de ataques, tres meses después de que estallara la guerra a raíz de los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

Las fuentes confirmaron la información publicada por el medio de noticias Axios, según la cual ambas partes habían alcanzado un acuerdo sobre un memorando de entendimiento para prolongar la tregua e iniciar negociaciones sobre el programa nuclear de Irán.

Los informes llegaron poco después de las hostilidades más graves desde que se instauró el cese el fuego el 8 de abril, que trastocaron los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra.

Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo bombardeos en la ciudad portuaria de Bandar Abás y, en represalia, los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron un ataque contra una base estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sale del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed tras su examen físico. Foto: AFP

Los Guardianes no precisaron cuál, pero Kuwait, un estrecho aliado de Washington, condenó el ataque con drones y misiles contra su territorio que atribuyó a Irán e indicó que esto marca "una peligrosa escalada".

Las fuerzas iraníes también realizaron disparos de advertencia contra cuatro buques que intentaban atravesar Ormuz, informó este jueves la televisión estatal (Irib).

La cancillería iraní condenó las "violaciones continuas del alto el fuego" por parte de Estados Unidos, y su portavoz, Esmail Baqai, aseguró que Teherán "tomará todas las medidas necesarias para defender su soberanía nacional".

El Ejército estadounidense, en tanto, dijo que el ataque con misil de Irán contra Kuwait es una "flagrante violación del cese el fuego".

Según dijo un funcionario estadounidense a la AFP, "estas acciones fueron mesuradas, puramente defensivas, y destinadas a mantener el cese al fuego", afirmó.

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AFP