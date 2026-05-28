Capturan dos tiburones gatopardo en Canelones y crece alerta por falta de regulación en Uruguay

Pescadores artesanales capturaron en las últimas horas dos ejemplares de tiburones pintarroja o gatopardo (Galeorhinus galeus) a una milla de la costa en el balneario San Luis, en el departamento de Canelones.

En un video publicado por el medio local Diario de arena, se observa a los dos ejemplares. Andrés Milessi, biólogo marino y responsable de Mar Azul Uruguayo dijo a El País que la especie capturada corresponde a "ejemplares subadultos" y señaló la preocupación existente por la falta de regulación en Uruguay para la protección de grandes tiburones.

“Es una especie subadulta. Maduran entre los 150 y 160 centímetros y ya están en estas zonas más temprano de lo habitual”, explicó el especialista.

Milessi sostuvo que desde la organización vienen recopilando información científica y datos vinculados a la actividad pesquera para impulsar medidas de conservación. “Con la información científica y a nivel pesquero que estamos recabando vamos a pedir que haya reglamentaciones sobre estos grandes tiburones”, indicó. En ese sentido, su organización está juntando datos recabados de exploraciones en la zona de Punta Ballena, donde se observó a este y otros animales marinos.

Rezagados en protección de tiburones

Milessi remarcó que Uruguay está rezagado sobre la protección de tiburones con respecto a otros países de la región. “Argentina tiene regulaciones. Uruguay no tiene nada”, afirmó el investigador.

Además, alertó que actualmente se capturan tanto ejemplares adultos como juveniles de forma accidental, especialmente en la pesca artesanal. “Se captura a los grandes, machos o hembras que pueden tener crías, y también a los más chicos, de forma accidental por la pesca artesanal”, señaló.

Tiburón pintarroja. Foto: Proyecto Arrecife del Laboratorio de Ecología de Peces.

Nado de Argentina a Uruguay

En febrero de 2025 científicos del Laboratorio de Ecología de Peces del Centro para el Estudio de los Sistemas Marinos (CESIMAR-CONICET) e integrantes del Laboratorio de Ecología de Peces, marcaron en la Ría de Puerto Deseado, Santa Cruz, un ejemplar de tiburón gatopardo. Ocho meses después, más precisamente el 10 de octubre, esta hembra fue recapturada en aguas de Rocha, Uruguay, a más de 1.700 kilómetros de donde había sido originalmente marcada. Además, pescadores que colaboran con el programa de seguimiento de las pesquerías recreativas marinas que desarrolla la Unidad de Gestión Pesquera Atlántica (UGEPA) de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) en La Paloma, capturaron un tiburón en las cercanías del Bajo Falkland.

Según reportó la investigación, el 23 de octubre de 2025 dos pescadores artesanales de Costa Azul, Canelones, se encontraron es sus redes con otro tiburón de la misma especie a aproximadamente un kilómetro de la costa de La Floresta.