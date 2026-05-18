Más de 50 falsas orcas y 30 toninas sorprendieron con un inusual avistamiento en la costa de Punta del Este

El avistamiento de más de 50 falsas orcas y unas 30 toninas oceánicas sorprendió el pasado sábado en la bahía de Maldonado, en un fenómeno poco habitual por la cercanía de los ejemplares a la costa. La observación fue registrada por integrantes de la organización BallenasUY, en el inicio de la temporada de la Ballena Franca Austral.

El primer aviso fue realizado desde Punta Ballena por Victoria Bonnet Casella, integrante de la organización, quien divisó un numeroso grupo de cetáceos desplazándose en dirección a la Isla Gorriti. Minutos más tarde, observadores ubicados en la Playa Mansa de Punta del Este confirmaron que se trataba de un gran conjunto de falsas orcas (Pseudorca crassidens) acompañadas por toninas oceánicas (Tursiops truncatus).

Según estimaciones de BallenasUY, el grupo estaba compuesto por más de 50 falsas orcas y alrededor de 30 delfines, que permanecieron durante varias horas en aguas de la Bahía de Maldonado.

Durante el encuentro, los especialistas lograron identificar machos, hembras y crías de ambas especies. Además, se registraron varios ejemplares con anomalías en la pigmentación de la piel, un dato destacado por Paula Laporta, de la organización Yaqu Pacha Uruguay.

Las observaciones incluyeron comportamientos asociados a posibles intentos de cópula y también acciones vinculadas a la fertilización natural del ecosistema marino, conocidas como “abonar el mar”.

Desde BallenasUY señalaron que, si bien estos grupos suelen aparecer cada año en aguas oceánicas alejadas de la costa, no es frecuente verlos tan cerca de la orilla. En este caso, los cetáceos se desplazaron a una distancia estimada de entre 560 y 1.300 metros de la costa.