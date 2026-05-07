¿De qué murió la orca de Punta del Este? Los resultados preliminares descartan afectación por sísmica

La Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República (Udelar) concluyó en un informe preliminar que la orca que varó en Playa Mansa de Punta del Este a fines de abril presentaba un cuadro clínico “grave, avanzado y de mal pronóstico”, con signos compatibles con compromiso multisistémico severo, posible sepsis, daño muscular y deterioro fisiológico progresivo. El documento, al que accedió El País, señala además que la eutanasia aplicada al animal fue considerada “médicamente apropiada” y sustentada en criterios de bienestar animal.

El reporte fue elaborado por la doctora Natasha Eliopulos, integrante del Núcleo de Medicina de la Conservación de la Facultad de Veterinaria, y forma parte de los primeros análisis realizados tras el varamiento ocurrido entre el 26 y 27 de abril en la parada 1 de Playa Mansa, en Maldonado. Según se detalla, cuando el equipo veterinario llegó al lugar el ejemplar ya mostraba signos clínicos críticos, entre ellos debilidad extrema, incapacidad para mantener una posición adecuada en el agua, severas dificultades para nadar y flotar, además de episodios de aspiración de agua debido a la pérdida de control postural.

Pese a que se aplicaron medidas de estabilización farmacológica y soporte físico, el animal continuó deteriorándose. El informe indica que persistió una debilidad generalizada, una alteración severa de la capacidad de nado y un deterioro progresivo del estado general, lo que configuró un “pronóstico muy desfavorable”.

Personal de Prefectura de Maldonado intentando devolver a cría de orca al mar Foto: Ricardo Figueredo

Estudios de laboratorio

Los primeros estudios de laboratorio detectaron alteraciones hematológicas críticas, entre ellas leucopenia severa y trombocitopenia severa, además de parámetros compatibles con inflamación sistémica, posible infección bacteriana grave y compromiso renal. También se constató elevación de enzimas asociadas a daño muscular, algo que los especialistas consideran frecuente en casos de varamientos prolongados. Además, no se menciona que la actividad de prospección sísmica en mar uruguayo tenga relación con la muerte del animal marino.

Sin embargo, la Facultad de Veterinaria aclaró que estos resultados son preliminares y no permiten establecer aún la causa primaria del cuadro clínico ni determinar si existieron factores externos asociados al varamiento. El documento subraya que todavía restan los resultados de necropsia, histopatología y microbiología, estudios que serán claves para arribar a conclusiones definitivas.

En una nota adjunta al informe, el decano de la Facultad de Veterinaria, José Passarini, explicó que distintos equipos académicos continúan trabajando en la necropsia y procesamiento de muestras para “dar el mayor respaldo científico” a los hallazgos. Añadió que, debido al tamaño y características del ejemplar, las tareas son complejas y demandan varias jornadas de trabajo interdisciplinario.