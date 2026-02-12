Avistamiento de orcas en Rocha: un grupo de seis ejemplares fue registrado entre La Pedrera y La Paloma

Una escena poco frecuente y cargada de emoción se vivió este miércoles frente a las costas de Rocha. Un grupo de seis orcas fue avistado mientras navegaba desde La Pedrera hacia La Paloma, en una jornada que fue descrita por quienes participaron como “muy activa” en el océano.

Las imágenes compartidas por el fotógrafo Leandro Borba, que rápidamente comenzaron a circular, muestran a los cetáceos desplazándose en conjunto mar adentro, en un espectáculo natural que sorprendió incluso a quienes están habituados al contacto diario con el mar.

“Son muy difíciles de registrar, pero en equipo se logró”, señaló Borba, integrante de Fauna Marina Uruguay, destacando la coordinación que permitió captar el momento.

En diálogo con El País, el fotógrafo sostuvo que de los seis ejemplares "hay tres individuos que ya son conocidos, vienen de San Pablo, Brasil". "Es interesante todos los kilómetros que hacen", aseguró.

Trabajo coordinado con guardavidas

Borba agradeció especialmente a Adriana Monzeglio y al equipo de Guardavidas de La Pedrera y La Paloma por el trabajo conjunto realizado durante la jornada.

Según explicó, la comunicación entre los distintos puntos de la costa fue clave para seguir el desplazamiento de los animales y poder obtener las imágenes. El operativo implicó coordinación en tiempo real, atención a las condiciones del mar y respeto por las distancias recomendadas para no interferir con el comportamiento natural de las orcas.