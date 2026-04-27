Hallaron a una tortuga cabezona muerta en la costa de Punta Carretas: qué causó su fallecimiento

Una tortuga cabezona (Caretta caretta) fue encontrada sin vida en la zona de la costa en el barrio Punta Carretas (Montevideo). El ejemplar murió "luego de engancharse una red de pesca", dijo a El País Alejandro Fallabrino, director de la ONG Karumbé, organización dedicada a la conservación de la naturaleza.

La tortuga fue arrastrada por la corriente tras los vientos fuertes registrados en la costa en las últimas horas. Fallabrino explicó que estas tortugas "mueren todos los días a causa de la pesca industrial y artesanal".

🍃 Una tortuga en Punta Carretas, una orca en Punta del Este y el Parque Rodó convertido en arenero: repasamos los efectos del temporal en Montevideo, Maldonado y Rocha. pic.twitter.com/WZSYW4zZJc — Telemundo (@TelemundoUY) April 27, 2026

Fallabrino señaló que "marzo y abril son meses de cada año en los que aparecen muchas tortugas muertas por la pesca industrial y artesanal". "Algo que también está ocurriendo son los golpes de embarcaciones, estamos encontrando tortugas con caparazones quebrados", aseveró.

Además, el director de Karumbé expresó que esta situación "se da por el tránsito de los barcos que van del puerto de Montevideo a Buenos Aires". "Las zonas de anidación en Brasil son protegidas, por lo que cada vez hay más tortugas, las poblaciones han aumentado. Pero al haber más tortugas, también hay más barcos y amenazas, eso es una complicación", indicó.

Tortuga cabezona. Foto Archivo El País.

Orca varada en Punta del Este

Una cría de orca, de aproximadamente dos metros de longitud, fue divisada por transeúntes y personal de la Prefectura del Puerto de Maldonado en las inmediaciones de la Parada 1 de la Playa Mansa, en Punta del Este, este domingo por la tarde. Sobre el mediodía, la doctora veterinaria y docente Natasha Eliopulos, al frente del operativo, confirmó a El País que el animal padece una grave neumonía y por lo tanto recibirá eutanasia.

"Me duele en el corazón. Vine desde Montevideo con la idea de empujarla y meterla adentro del agua", lamentó Eliopulos. Consultada sobre si la salida del animal a la costa pudo deberse a la prospección sísmica, la experta dijo que "no se sabe". De momento, lo que se ha hecho es hablar con la Unidad de Anatomía Patológica de la Facultad de Veterinaria, encargada de hacer necropsia en esta clase de cetáceos, para determinar qué llevó a este animal a alejarse de su familia.

Eliopulos detalló que este cetáceo —un macho joven de unos dos metros de longitud— tiene comprometida la aleta caudal, "el motor" para que pueda volver al mar. "La idea es que no siga aspirando agua, con lo doloroso que es. Queremos hacerle una muerte digna", explicó.