Mujer fue mordida por una serpiente yarará en Rivera: cómo evoluciona y qué hacer ante un ataque

Una mujer fue mordida este jueves en Rivera por una serpiente venenosa yarará, cuando se encontraba realizando tareas de armado de estructuras para una carrera que tendrá lugar este fin de semana en el Autódromo local, ubicado en la ciudad del departamento.

De acuerdo a lo que informó en primera instancia el medio local Rivera Noticias, tras la herida, la mujer fue trasladada de manera urgente al hospital local.

El director del hospital de ASSE en Rivera, Eduardo Ferrazzini, dijo a El País que luego de que la mujer fuera asistida en el hospital recibió un suero antiofídico (antídoto para tratar el envenenamiento por mordeduras de serpientes venenosas) y permanece estable.

"Hasta ahora la evolución ha sido buena, no hay ningún elemento de preocupación", dijo Ferrazzini, quien agregó que en la mañana de este viernes se le habían realizado a la mujer extracciones de sangre para repetir exámenes de control en laboratorio.

¿Qué tan peligrosas son las cruceras y las yararás?

La crucera (bothrops alternatus) y la yara o yarará (botropus pubescens) son "las dos especies con veneno de riesgo que protagonizan los casos de ofidismo en Uruguay", han explicado desde Alternatus Uruguay, centro educativo de cría y rescate de reptiles, en apariciones anteriores de este tipo de serpientes.

Pese a que ambas serpientes no pertenecen a la misma especie, están estrechamente relacionadas.

En nuestro país el envenenamiento por crucera o por yara es tratado sin diferencia en los hospitales, resaltaron desde Alternatus.

"El suero antiofídico es polivalente, o sea que se realiza con veneno de varias especies y sirve para neutralizar el veneno de yara, crucera e incluso de cascabel (Crotalus durissus terrificus)", especificaron los expertos.

Una yarará encontrada en Uruguay. Foto: Alternatus Uruguay

¿Qué hacer en caso de mordedura de una serpiente?

Retirá calzado, prendas u otros objetos (pulseras, anillos) que compriman la zona.

Tranquilizá al paciente diciéndole que existe suero antiofídico y que en Uruguay las distancias permiten aplicarlo a tiempo.

De ser posible, lavá la zona con agua y jabón.

Mantené la zona de la mordedura en posición de descanso.

En caso de que la persona accidentada lo requiera, puede beber agua (no otra cosa).

Trasladala inmediatamente al centro asistencial más próximo.

¿Qué no hacer en caso de mordeduras de crucera, yarará u otra serpiente?

No realizar aplicaciones sobre la herida (queroseno, barro, alcohol, etc.)

No realizar incisión, succión o cauterización en el punto de inoculación.

No realizar torniquetes o ligaduras de la zona afectada.

No colocar hielo local.