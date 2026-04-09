Fue a tomar el consumo de OSE en Soriano y halló una culebra verde: las razones detrás de este refugio

Un hombre fue a tomar el consumo de OSE en un contador de una vivienda en el departamento de Soriano y se llevó una sorpresa: había una culebra verde escondida, tal y como quedó registrado en video y fue publicado por el centro de cría y rescate de reptiles Alternatus Uruguay.

"Gabriel fue a tomar el consumo del contador de OSE en Soriano y se encontró refugiada en el nicho a una culebra verde (Philodryas aestiva). Resulta que son escondites que reúnen muchas condiciones para brindarle confort a una serpiente y por eso los eligen", detalló Alternatus en su cuenta de Instagram.

¿Es peligrosa la culebra verde?

Alternatus Uruguay especificó en la publicación que el ejemplar hallado dentro del contador de OSE es una culebra verde (Philodryas aestiva).

En otra de sus publicaciones, el centro detalló las características de esta especie: "Es de actividad diurna y común en todo el país. Tiene hábitos arborícolas aunque también nada bastante. Se alimenta principalmente de aves y anfibios, incluyendo roedores y hasta otros reptiles".

"No es peligrosa, pero no recomendamos tocarla porque puede morder y posee veneno que puede generar inflamación y dolor en la zona", apuntaron los expertos en serpientes.

Culebra verde Foto: Instagram/Alternatus Uruguay/Sergio García

¿Qué hacer en caso de mordedura de una serpiente?

- Retirá calzado, prendas u otros objetos (pulseras, anillos) que compriman la zona.

- Tranquilizá al paciente diciéndole que existe suero antiofídico y que en Uruguay las distancias permiten aplicarlo a tiempo.

- De ser posible, lavá la zona con agua y jabón.

- Mantené la zona de la mordedura en posición de descanso.

- En caso de que la persona accidentada lo requiera, puede beber agua (no otra cosa).

- Trasladala inmediatamente al centro asistencial más próximo.