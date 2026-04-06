La lección de un jerarca de la Intendencia de Maldonado al hallar una serpiente jararaca en hotel de Brasil
Andrés Rapetti trasladó a la serpiente hacia una zona de cerros alejada del tránsito de personas, devolviéndola a su hábitat natural en Florianópolis.
El director de Cultura de la Intendencia de Maldonado, Andrés Rapetti, protagonizó un episodio que destaca por su coherencia ambiental durante sus vacaciones de Semana de Turismo en Florianópolis, Brasil. Mientras se hospedaba en un hotel de la zona, el jerarca detectó la presencia de una serpiente jararaca (Bothrops jararaca), una especie que posee un veneno de importancia médica y que guarda un estrecho parentesco biológico con las especies locales yara y crucera.
Lejos de optar por la denominada "caza aversiva" —la práctica de eliminar animales que generan temor o repulsión—, Rapetti decidió aplicar los protocolos de conservación que promueven organizaciones como Alternatus Uruguay.
El jerarca procedió a capturar el ejemplar siguiendo las indicaciones técnicas de expertos, priorizando tanto la seguridad de los huéspedes del establecimiento como la integridad del animal, que forma parte fundamental de la biodiversidad del ecosistema atlántico.
El rescate y la importancia de la fauna local
Tras asegurar al ejemplar, Rapetti trasladó a la serpiente hacia una zona de cerros alejada del tránsito de personas, devolviéndola a su hábitat natural. "Para que nadie saliera mordido, pero también por la fauna", fue la premisa que guio el traslado del animal, según señaló Alternatus.
El episodio sirve como recordatorio sobre la gestión de residuos y la precaución al transitar áreas naturales para evitar incidentes.
Recomendaciones para evitar mordeduras de serpientes o qué hacer luego de sufrirlas
- Mantener jardines y áreas exteriores con pasto corto, libres de objetos apilados, de acumulación de residuos y toda estructura que pueda servir de refugio para serpientes y roedores.
- Usar calzado cerrado y linternas al caminar por áreas oscuras.
- Sellar grietas en paredes, instalar mosquiteros en puertas y ventanas.
- No intentar manipular serpientes, ni siquiera aquellas que parezcan inofensivas o muertas.
- En caso de encuentros con serpientes, sacar foto y contactarnos al 098296206 o 092327482 para asesorar o retirar al animal en caso de ser posible y necesario.
- En caso de mordeduras: llamar al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT) al 1722 para reportar el accidente y recibir indicaciones, y acudir al hospital más cercano.
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