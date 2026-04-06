La lección de un jerarca de la Intendencia de Maldonado al hallar una serpiente jararaca en hotel de Brasil

El director de Cultura de la Intendencia de Maldonado, Andrés Rapetti, protagonizó un episodio que destaca por su coherencia ambiental durante sus vacaciones de Semana de Turismo en Florianópolis, Brasil. Mientras se hospedaba en un hotel de la zona, el jerarca detectó la presencia de una serpiente jararaca (Bothrops jararaca), una especie que posee un veneno de importancia médica y que guarda un estrecho parentesco biológico con las especies locales yara y crucera.

Lejos de optar por la denominada "caza aversiva" —la práctica de eliminar animales que generan temor o repulsión—, Rapetti decidió aplicar los protocolos de conservación que promueven organizaciones como Alternatus Uruguay.

El jerarca procedió a capturar el ejemplar siguiendo las indicaciones técnicas de expertos, priorizando tanto la seguridad de los huéspedes del establecimiento como la integridad del animal, que forma parte fundamental de la biodiversidad del ecosistema atlántico.

Serpiente Jararaca encontrada en hotel de Florianópolis. Foto: Alternatus Uruguay.

El rescate y la importancia de la fauna local

Tras asegurar al ejemplar, Rapetti trasladó a la serpiente hacia una zona de cerros alejada del tránsito de personas, devolviéndola a su hábitat natural. "Para que nadie saliera mordido, pero también por la fauna", fue la premisa que guio el traslado del animal, según señaló Alternatus.

El episodio sirve como recordatorio sobre la gestión de residuos y la precaución al transitar áreas naturales para evitar incidentes.

Serpiente Jararaca encontrada en hotel de Florianópolis. Foto: Alternatus Uruguay.

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