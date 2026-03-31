Una familia encontró una serpiente crucera en Parque Rodó: aviso por "desplazamiento de la fauna" tras lluvias

La organización Alternatus Uruguay informó a través de sus redes sociales que una familia encontró una serpiente crucera (Bothrops alternatus) en la rambla de Montevideo, atrás de las canteras del Parque Rodó. El reptil fue rescatado por el veterinario Federico Golin en la noche de este lunes 30 de marzo.

Según la publicación de Alternatus, Golin, especialista en manejo de fauna silvestre, llevó adelante el rescate a pesar de no estar "de servicio" ni con todo su equipo: "Igual se dispuso a ayudar y resolvió de manera impecable, con los elementos que tenían a mano, manteniendo la distancia necesaria y garantizando su integridad y la del animal".

Cómo fue el hallazgo de la crucera en Parque Rodó

Este ejemplar de crucera fue encontrado del lado de la rambla, según Alternatus, y fue una familia la que avisó acerca del su avistamiento.

"Gracias Gianinna y familia por contactarnos y reportarnos la presencia del animal", indicó Alternatus, y agregó: "Aunque no podemos acudir personalmente a todos los pedidos de ayuda, es reconfortante contar con la comunidad y con profesionales dispuestos a ayudar a su comunidad".

El centro educativo de cría y rescate de reptiles le ha explicado a El País anteriormente que la crucera no solo es una serpiente venenosa, sino que además, junto con la yarará (Botropus pubescens), son "las dos especies con veneno de riesgo que protagonizan los casos de ofidismo en Uruguay".

"Desplazamiento de la fauna" por lluvias recientes

De acuerdo con Alternatus, el avistamiento de esta crucera podría estar relacionado a las recientes lluvias que se han registrado en Montevideo y en varias partes de Uruguay.

Rescate de una serpiente crucera en Parque Rodó. Foto: Captura de Alternatus Uruguay.

"Las recientes y abundantes precipitaciones han provocado el desplazamiento de la fauna, especialmente de aquellas especies que residen en cuerpos de agua y sus riberas, lo que ha resultado en encuentros en áreas urbanas", informó el organismo.

¿Cómo identificar a una crucera?

"Es de complexión robusta y su tamaño oscila entre 25 y 150 cm. Color de fondo pardo castaño de tonalidad variable que, según el individuo, puede ser claro o muy oscuro. Exhibe, a cada lado de su cuerpo, una serie de 24 o más manchas, redondeadas dorsalmente, que pueden oponerse o alternarse con las del lado opuesto", detalla la web serpentario.edu.uy, a cargo de la Facultad de Ciencias y la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar).

Crucera en Uruguay.

"Dichas manchas, castaño oscuras o casi negras, presentan un fino trazo blanquecino que las bordea. Desde su extremo inferior hacia arriba avanza una inscripción cruciforme más clara, dando a cada mancha el aspecto en "C" de un tubo de teléfono. Más ventralmente, aparece una serie de grandes lunares castaños, bordeados de oscuro. Sobre la cabeza, de fondo castaño oscuro, se advierte un diseño de líneas angostas blanquecinas en forma de ballesta y, ocasionalmente, una pequeña cruz. Una línea transversa une los ojos. La zona gular presenta dos bandas longitudinales oscuras que, naciendo en el mentón, divergen hacia atrás, sustituyéndose en la zona del cuello por una banda media. El vientre, de fondo crema, está salpicado de pequeñas manchas oscuras", describen los expertos.