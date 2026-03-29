Diluvio en Montevideo: el Cerro registró más de 120 mm de lluvia y hay barrios con calles anegadas

Un auténtico diluvio afectó a Montevideo durante la mañana y las primeras horas de la tarde de este domingo 29 de marzo. Según los datos oficiales de la Red Hidrometeorológica de la Intendencia de Montevideo (IMM), los acumulados de lluvia alcanzaron cifras excepcionales en periodos muy breves, provocando el anegamiento de calles y desbordes en diversos puntos de la capital. El Cerro fue la zona con mayor registro, alcanzando los 121 mm de agua acumulada hasta las 15:45 horas.

La magnitud del fenómeno se reflejó también en otros puntos estratégicos de la ciudad: Carrasco registró 108 mm, mientras que en La Blanqueada el pluviómetro marcó 99 mm. Estas cifras explican las severas dificultades en el tránsito y las imágenes de vehículos atrapados que circularon en redes sociales. Mientras tanto, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) fue actualizando durante la jornada sus alertas naranja y amarilla para lo departamentos del sur y sureste.

Calles anegadas en Montevideo por el temporal de este domingo 29 de marzo de 2026. Foto: Ignacio Sánchez.

Los barrios con mayor acumulación de agua

De acuerdo con el último reporte de la IMM, el impacto de la tormenta no fue uniforme, pero dejó valores críticos en gran parte de la capital. Tras el máximo registrado en el Cerro, otras zonas mostraron la intensidad de la "perturbación atmosférica":

Cerro: 121 mm

121 mm Carrasco: 108 mm

108 mm La Blanqueada: 99 mm

Es importante destacar que, según el informe técnico, algunos pluviómetros de la red que marcan 0,00 (Paso de la Arena, Chacarita y Casavalle) se encuentran actualmente fuera de servicio, por lo que el impacto en esas zonas podría ser similar al de los barrios adyacentes.

Calles anegadas en Montevideo por el temporal de este domingo 29 de marzo de 2026. Foto: Estefanía Leal.

El pronóstico de Inumet y la alerta vigente

La advertencia amarilla se registró por un frente semi-estacionario que afectó al territorio y generó condiciones de intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Aunque el cese de la alerta naranja trajo un alivio parcial, las autoridades recomendaron mantener la precaución hasta que las condiciones mejoren definitivamente, algo previsto para el final del día.

Calles anegadas en Montevideo por el temporal de este domingo 29 de marzo de 2026. Foto: Estefanía Leal.

Hacia una Semana de Turismo con temperaturas de verano

Pese al escenario de calles anegadas de hoy, los modelos meteorológicos coinciden en un cambio drástico de cara a los próximos días. Inumet prevé un ascenso de temperatura con máximas de 29°C para el lunes y 30°C el martes. Expertos como Mario Bidegain y José Serra han señalado que, tras el paso de este frente frío, Uruguay ingresará en un periodo de anomalías térmicas positivas. Se esperan jornadas con temperaturas entre 8°C y 12°C por encima de lo esperado para esta época, marcando un inicio de Semana de Turismo con calor intenso en todo el país.