Diluvio en Montevideo: el Cerro registró más de 120 mm de lluvia y hay barrios con calles anegadas
Inumet emitió alertas este domingo y se registraron acumulados de 121 mm en el Cerro y 108 mm en Carrasco. Mirá las imágenes del impacto del temporal y qué pasará con el tiempo en Semana Santa.
Un auténtico diluvio afectó a Montevideo durante la mañana y las primeras horas de la tarde de este domingo 29 de marzo. Según los datos oficiales de la Red Hidrometeorológica de la Intendencia de Montevideo (IMM), los acumulados de lluvia alcanzaron cifras excepcionales en periodos muy breves, provocando el anegamiento de calles y desbordes en diversos puntos de la capital. El Cerro fue la zona con mayor registro, alcanzando los 121 mm de agua acumulada hasta las 15:45 horas.
La magnitud del fenómeno se reflejó también en otros puntos estratégicos de la ciudad: Carrasco registró 108 mm, mientras que en La Blanqueada el pluviómetro marcó 99 mm. Estas cifras explican las severas dificultades en el tránsito y las imágenes de vehículos atrapados que circularon en redes sociales. Mientras tanto, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) fue actualizando durante la jornada sus alertas naranja y amarilla para lo departamentos del sur y sureste.
Los barrios con mayor acumulación de agua
De acuerdo con el último reporte de la IMM, el impacto de la tormenta no fue uniforme, pero dejó valores críticos en gran parte de la capital. Tras el máximo registrado en el Cerro, otras zonas mostraron la intensidad de la "perturbación atmosférica":
- Cerro: 121 mm
- Carrasco: 108 mm
- La Blanqueada: 99 mm
Es importante destacar que, según el informe técnico, algunos pluviómetros de la red que marcan 0,00 (Paso de la Arena, Chacarita y Casavalle) se encuentran actualmente fuera de servicio, por lo que el impacto en esas zonas podría ser similar al de los barrios adyacentes.
El pronóstico de Inumet y la alerta vigente
La advertencia amarilla se registró por un frente semi-estacionario que afectó al territorio y generó condiciones de intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Aunque el cese de la alerta naranja trajo un alivio parcial, las autoridades recomendaron mantener la precaución hasta que las condiciones mejoren definitivamente, algo previsto para el final del día.
Hacia una Semana de Turismo con temperaturas de verano
Pese al escenario de calles anegadas de hoy, los modelos meteorológicos coinciden en un cambio drástico de cara a los próximos días. Inumet prevé un ascenso de temperatura con máximas de 29°C para el lunes y 30°C el martes. Expertos como Mario Bidegain y José Serra han señalado que, tras el paso de este frente frío, Uruguay ingresará en un periodo de anomalías térmicas positivas. Se esperan jornadas con temperaturas entre 8°C y 12°C por encima de lo esperado para esta época, marcando un inicio de Semana de Turismo con calor intenso en todo el país.
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