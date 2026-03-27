Lluvias, tormentas y calor anómalo en Turismo: el pronóstico Inumet y meteorólogos para Uruguay

Empiezan este viernes tres días consecutivos con pronóstico de lluvias y probables tormentas: no serán acumulados muy importantes pero servirán para paliar, aunque sea un poco, el déficit hídrico que atraviesa el país.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial que indica que "a partir de la tarde/noche" de este viernes "se prevé una desmejora" que empezará por el suroeste del país y luego "se desplazará hacia el este con tormentas puntualmente fuertes y precipitaciones abundantes".

Estas condiciones recién comenzarán a mejorar "a partir de la tarde del domingo". De todas formas, "durante todo el evento se esperan mejoras temporarias".

Según Inumet, "se esperan los mayores acumulados al sur del Río Negro con valores entre 40-60 mm en 12 horas y puntualmente superiores".

"En zonas de tormentas se podrán registrar rachas de vientos fuertes, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y lluvias abundantes en cortos períodos", apuntó Inumet.

Una mujer cruza la calle con paraguas un día de lluvia en Montevideo. Foto: Leonardo Mainé/El País

En su pronóstico por hora indica, para la estación meteorológica del Prado, que las lluvias comenzarán sobre las 21:00 de este viernes y continuarán durante toda la madrugada del sábado. Después, durante la tarde podría haber nuevos chaparrones. El domingo se espera que comience a mejorar. Más allá de este pronóstico por hora, Inumet incluye en su previsión probabilidad de lluvias y tormentas durante todo el fin de semana.

El meteorólogo Guillermo Ramis también dijo este viernes en Informativo Sarandí (AM 690) que pronostica chaparrones este viernes entre la tarde y la noche. El sábado, explicó, estará cubierto con lluvia y alguna célula de tormenta. El domingo bajará la intensidad de las precipitaciones y serán solo chaparrones. No obstante, extendió la probabilidad de lluvias escasas hasta el lunes en Montevideo.

Anuncian aumento de temperatura con máximas de hasta 30° en Montevideo

En cuanto a la temperatura, irá subiendo. Según Inumet, se prevé que la máxima sea de 26° este viernes en la capital, seguirá igual el sábado pero el domingo escalará a 28°, el lunes a 29° y el martes a 30°.

También el especialista Mario Bidegain había explicado en su cuenta de X que habría anomalías de temperaturas en los próximos días, es decir, valores por encima de lo normal para la época. Por ejemplo mostró un pronóstico que indica que entre el 30 de marzo y el 6 de abril, es decir, durante toda la Semana de Turismo, habrá "fuertes desvíos positivos de temperaturas" con máximas entre tres y seis grados por encima del valor normal.

Comienzo de Abril 2026 con fuertes desvíos positivos de temperaturas (30mar - 06abr) según @ECMWF, sobre centro y norte #Argentina y #Uruguay de +3°C a +6°C por encima de referencia. pic.twitter.com/HAKm4uHjJs — Mario Bidegain (@mario_bidegain) March 25, 2026

Tomando otro modelo, mencionó el período que va desde este jueves 26 de marzo hasta el lunes 6 de abril, y también manejó "fuertes desvíos positivos" de temperatura con valores entre ocho y 12 grados por encima de lo esperado.

Anomalías de temperatura previstas por #GFS, de JUE26mar a LUN06abr sobre Sudamérica. Se esperan fuertes desvíos positivos de +8° a +12°C desde SAB28mar a DOM05abr sobre centro y N #Argentina, #Uruguay y Sur #Brasil. pic.twitter.com/tgeqiDvLc3 — Mario Bidegain (@mario_bidegain) March 26, 2026

Días atrás el meteorólogo José Serra había adelantado a El País que el pronóstico para los próximos días incluía un aumento de temperatura. Indicó también que este viernes tendrá lugar el "ingreso de una perturbación atmosférica, un frente frío que va a dar lugar a lluvias y tormentas". En Montevideo las lluvias comenzarán "a última hora" y persistirán durante el sábado y la mañana del domingo, ya que "al mediodía comenzará a mejorar".

El día más complicado, dijo Serra, será el sábado porque "desde la mañana a la noche va a estar cubierto, con precipitaciones" e incluso puede haber "alguna tormenta en la madrugada"

Durante los tres días se esperan volúmenes de precipitación importantes, entre 20 y 50 milímetros, que serán claves para paliar el déficit hídrico que afecta, sobre todo, al sur del país.