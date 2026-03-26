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Inumet emitió un aviso por "tormentas puntualmente fuertes" para el viernes: las zonas afectadas

En las zonas de tormenta se podrán registrar "rachas de vientos fuertes, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y lluvias abundantes en cortos períodos".

El País
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26/03/2026, 16:59
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Nubes de tormenta se ven desde la rambla de Montevideo este jueves 5 de febrero de 2026.
Nubes de tormenta se ven desde la rambla de Montevideo.
Foto: Inumet.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este jueves un aviso por "tormentas puntualmente fuertes" y "precipitaciones abundantes". Se espera que la desmejora comience por la zona suroeste del país durante la noche del viernes 27, desplazándose hacia el este. Las condiciones comenzarán a mejorar a partir de la tarde del domingo 29.

Lluvia en el Centro de Montevideo.
Lluvia en el Centro de Montevideo.
Foto: Leonardo Mainé/El País

"Se esperan los mayores acumulados al sur del Río Negro con valores entre 40-60 mm en 12 horas y puntualmente superiores. Durante todo el evento se esperan mejoras temporarias", agregó Inumet.

En los lugares de tormenta se podrán registrar: rachas de vientos fuertes, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y lluvias abundantes en cortos períodos.

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