Inumet emitió un aviso por "tormentas puntualmente fuertes" para el viernes: las zonas afectadas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este jueves un aviso por "tormentas puntualmente fuertes" y "precipitaciones abundantes". Se espera que la desmejora comience por la zona suroeste del país durante la noche del viernes 27, desplazándose hacia el este. Las condiciones comenzarán a mejorar a partir de la tarde del domingo 29.

Lluvia en el Centro de Montevideo. Foto: Leonardo Mainé/El País

"Se esperan los mayores acumulados al sur del Río Negro con valores entre 40-60 mm en 12 horas y puntualmente superiores. Durante todo el evento se esperan mejoras temporarias", agregó Inumet.

En los lugares de tormenta se podrán registrar: rachas de vientos fuertes, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y lluvias abundantes en cortos períodos.