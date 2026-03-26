El próximo fin de semana lloverá, pero también está previsto que suba la temperatura hasta valores por encima de lo normal. Se trata de un desvío positivo de varios grados. Así lo indican los pronósticos del tiempo de varios meteorólogos particulares así como del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).

El especialista Mario Bidegain explicó en su cuenta de X que entre el 30 de marzo y el 6 de abril, es decir, durante toda la Semana de Turismo, habrá "fuertes desvíos positivos de temperaturas" con máximas entre tres y seis grados por encima del valor normal para la época.

Comienzo de Abril 2026 con fuertes desvíos positivos de temperaturas (30mar - 06abr) según @ECMWF, sobre centro y norte #Argentina y #Uruguay de +3°C a +6°C por encima de referencia. pic.twitter.com/HAKm4uHjJs — Mario Bidegain (@mario_bidegain) March 25, 2026

Tomando otro modelo, mencionó el período que va desde este jueves 26 de marzo hasta el lunes 6 de abril, y también manejó "fuertes desvíos positivos" de temperatura con valores entre ocho y 12 grados por encima de lo esperado.

Anomalías de temperatura previstas por #GFS, de JUE26mar a LUN06abr sobre Sudamérica. Se esperan fuertes desvíos positivos de +8° a +12°C desde SAB28mar a DOM05abr sobre centro y N #Argentina, #Uruguay y Sur #Brasil. pic.twitter.com/tgeqiDvLc3 — Mario Bidegain (@mario_bidegain) March 26, 2026

Ya el meteorólogo José Serra había adelantado este miércoles a El País que el pronóstico para los próximos días incluía un aumento de temperatura. Indicó también que este viernes tendrá lugar el "ingreso de una perturbación atmosférica, un frente frío que va a dar lugar a lluvias y tormentas". No obstante, las inclemencias tendrán "mayor intensidad en el oeste". En Montevideo las lluvias comenzarán "a última hora" y persistirán durante el sábado y la mañana del domingo, ya que "al mediodía comenzará a mejorar".

En el norte, según Serra, las lluvias persistirán durante todo el domingo, incluso con alguna tormenta, no como en la capital. Precisamente, en Montevideo se esperan para el fin de semana temperaturas máximas de 24° o 25°, "por encima del valor medio estacional".

El día más complicado, dijo Serra, será el sábado porque "desde la mañana a la noche va a estar cubierto, con precipitaciones" e incluso puede haber "alguna tormenta en la madrugada"

Durante los tres días se esperan volúmenes de precipitación importantes, entre 20 y 50 milímetros, que serán claves para paliar el déficit hídrico que afecta, sobre todo, al sur del país.

El pronóstico de Inumet para los próximos días

En lo que respecta a Montevideo y el área metropolitana, Inumet tiene un pronóstico de tiempo que indica para este jueves una mínima de 12° y una máxima de 26°. Para el viernes indica 17° y 26°, con precipitaciones y tormentas hacia la noche. El sábado se esperan lluvias dispersas y tormentas aisladas durante todas las jornadas pero con mejoras temporarias, con una temperatura de 20° y 26°.

Para el domingo Inumet indica alta probabilidad de lluvias, con 21° y 28°, para el lunes ya no habría precipitaciones pero seguiría subiendo la temperatura, con 22° y 29°. El martes sería el día más cálido de los próximos, con 20° y 30°.

En el noroeste, una de las zonas más cálidas del país, se esperan temperaturas más altas: 29° este jueves, 32° el viernes, 33° el sábado y 34° el domingo.