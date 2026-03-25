El pronóstico para el jueves 26 de marzo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el jueves 26 de marzo se prevé una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 10°C y los 29°C a nivel país.

En el Noroeste, la mañana se presentará con cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de cubierto y presencia de neblinas. Hacia la tarde y la noche continuará nuboso con períodos de cubierto. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima de 29°C.

En el Noreste, durante la mañana se espera un cielo nuboso con períodos de cubierto, acompañado de neblinas y bancos de niebla, con baja probabilidad de precipitaciones escasas. Estas condiciones persistirán hacia la tarde y la noche, manteniéndose la misma probabilidad de precipitaciones. La temperatura mínima será de 12°C y la máxima de 27°C.

En el Suroeste, la mañana comenzará con cielo claro y algo nuboso, con neblinas. A partir de la tarde y durante la noche se prevé cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de claro y baja probabilidad de precipitaciones escasas. Se esperan rachas de viento de hasta 40 km/h en zonas costeras. La temperatura mínima será de 12°C y la máxima de 28°C.

En el Centro-Sur, la mañana se presentará clara y algo nubosa, con períodos de nuboso y neblinas. Durante la tarde y la noche el cielo estará algo nuboso a nuboso, con períodos de claro. Se prevén rachas de viento de hasta 50 km/h en zonas costeras. La temperatura mínima será de 10°C y la máxima de 27°C.

En el Este, la mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de cubierto, neblinas y bancos de niebla. Estas condiciones continuarán en la tarde y noche. Se esperan rachas de viento de hasta 40 km/h en zonas costeras. La temperatura mínima será de 11°C y la máxima de 26°C.

Vista aérea de Punta del Este. Foto: Ricardo Figueredo.

En Punta del Este, la mañana se presentará con cielo claro y algo nuboso, con neblinas. Durante la tarde y la noche se mantendrá claro y algo nuboso. Se prevén rachas de viento de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 16°C y la máxima de 23°C.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana estará clara y algo nubosa, con neblinas. Hacia la tarde y la noche continuará con cielo claro y algo nuboso. Se esperan rachas de viento de hasta 50 km/h. La temperatura mínima será de 13°C y la máxima de 24°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.