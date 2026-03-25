Meteorólogos anuncian tres días consecutivos de lluvia pero con "temperaturas por encima de lo normal"

Los meteorólogos coinciden en que la Semana de Turismo, en principio, aparece con un agradable pronóstico del tiempo. Temperaturas por encima de lo normal y cielos mayormente despejados durante la mayor parte de los días. Lo complicado, según se prevé, será el inicio: el primer fin de semana aparece con lluvias y tormentas.

José Serra dijo este miércoles a El País que el viernes tendrá lugar el "ingreso de una perturbación atmosférica, un frente frío que va a dar lugar a lluvias y tormentas". No obstante, las inclemencias tendrán "mayor intensidad en el oeste". En Montevideo las lluvias comenzarán "a última hora" y persistirán durante el sábado y la mañana del domingo, ya que "al mediodía comenzará a mejorar".

En el norte, según Serra, las lluvias persistirán durante todo el domingo, incluso con alguna tormenta, no como en la capital. Precisamente, en Montevideo se esperan para el fin de semana temperaturas máximas de 24° o 25°, "por encima del valor medio estacional".

El día más complicado, dijo Serra, será el sábado porque "desde la mañana a la noche va a estar cubierto, con precipitaciones" e incluso puede haber "alguna tormenta en la madrugada"

Durante los tres días se esperan volúmenes de precipitación importantes, entre 20 y 50 milímetros, que serán claves para paliar el déficit hídrico que afecta, sobre todo, al sur del país.

Su colega Mario Bidegain publicó en su cuenta de X un pronóstico para Montevideo de muy similares características. "Se espera un ascenso de temperaturas con máximas de 25°, 26° y 26° de miércoles a viernes, desmejora el sábado y el domingo con lluvias y tormentas, y mejora a partir del lunes con temperaturas máximas de 30°C". Según Bidegain, va a estar "para la playa" en esos primeros días de la Semana de Turismo.

Según este pronóstico, en Montevideo las lluvias podrían empezar entre la noche del viernes y la madrugada del sábado. Justamente el sábado será el día de los mayores acumulados de precipitaciones.

#PronósticoDelTiempo para Montevideo (URU) de MIE25 a MAR31 marzo. Se espera un ascenso de temperaturas con máximas 25°,26° y 26° de MIE25 a VIE27, desmejora SAB28 y DOM29 con lluvias y tormentas. Mejora a partir LUN30 con temp máximas de 30°C. Para la playa ! ⛱️ pic.twitter.com/3ADrOoKuZ9 — Mario Bidegain (@mario_bidegain) March 25, 2026

Otro pronóstico de los que compartió indica lluvias pero únicamente en el sur y el este del país, no al norte del Río Negro.

#Lluvia acumulada prevista según #GFS de MIE26 a MAR31 marzo sobre Sudamérica, indica SIN lluvias sobre #Argentina, #Uruguay y #Paraguay, excepto Sur de #Uruguay y #PBSAS (#Argentina) 10-75 mm por evento de lluvias de VIE28 a LUN30 marzo. pic.twitter.com/QcKn4tjTWz — Mario Bidegain (@mario_bidegain) March 25, 2026

Guillermo Ramis, en tanto, dijo en Informativo Sarandí (AM 690) que "el viernes a ultimísima hora" empezarán las precipitaciones y que el sábado estará "cubierto con lluvia y alguna célula de tormenta". El domingo continuarán los chaparrones pero de forma "muy débil" y su pronóstico extiende los chubascos hasta el lunes.

"El sábado es el día más complicado", expresó, y agregó que después de este extenso fenómeno "no hay más lluvia en toda la semana".

Un hombre cruza la calle con paraguas un día de lluvia en Montevideo. Foto: Leonardo Mainé/El País

El pronóstico del tiempo de Inumet para el primer fin de semana de Turismo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) coincide en un pronóstico de lluvias para el fin de semana. Primero, para este miércoles prevé un cielo despejado en Montevideo y el área metropolitana con 11° de mínima y 23° de máxima. Para el jueves anuncia 13° y 25° con un aumento de nubosidad hacia la tarde.

El viernes hay baja probabilidad de precipitaciones en la mañana y más alta en la tarde y noche, con probables tormentas. La temperatura oscilará entre 16° y 25°.

El sábado hay probabilidad media de lluvias, con 19° y 26°, el domingo también pero con 20° y 27°, y el lunes hay baja probabilidad de lluvias con 22° y 30°.