Pese a la temperatura fresca con la que amaneció el país este martes, está previsto un leve ascenso durante las próximas jornadas. Ya no volverá el verano, eso está claro, pero tal vez las camperas de abrigo puedan esperar unos días más. No obstante, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y especialistas independientes como Mario Bidegain y Guillermo Ramis advierten por la posibilidad de tres días consecutivos de lluvia a partir del viernes.

Bidegain dijo este martes en diálogo con El País que "las temperaturas van a ir aumentando" y que el miércoles la máxima será de 26°, también el jueves. El viernes "podría moderarse" pero, en contraposición, "van a aumentar las mínimas". El fin de semana se esperan máximas de 24° o 25°.

La novedad es que "va a estar inestable de viernes a domingo". "Esta desmejora comenzaría el viernes de tarde, podríamos tener alguna precipitación pero muy escasa. Lo principal va a ser sábado y domingo porque ahí vamos a tener tormentas y lluvias", apuntó.

Explicó que todavía "hay todavía mucha diferencia entre modelos" meteorológicos en cuanto a los acumulados de precipitaciones, pero "sin duda vamos a tener lluvia sábado y domingo".

Ya el lunes, según Bidegain, comenzará a mejorar y la Semana de Turismo tendrá "tiempo bueno" con cielos mayormente despejados y temperaturas entre 20° y 26° en Montevideo, "por encima de lo normal para la época".

Su colega Ramis dijo en Informativo Sarandí (AM 690) que, según su pronóstico, las lluvias podrían extenderse hasta el lunes aunque con "chaparrones de poca importancia".

"El sábado habría algo más interesante, pero el resto de los días sería una precipitación no muy intensa", estimó.

Consideró que la temperatura irá en aumento a partir de este miércoles y que las lluvias comenzarán el viernes "a última hora".

El pronóstico de Inumet para el primer fin de semana de Turismo

Inumet incluye en su pronóstico para Montevideo y el área metropolitana una temperatura mínima de 12° y una máxima de 22° este martes, con cielo despejado. Similar será el miércoles con 11° y 23°. El jueves empezará a subir la temperatura: 13° y 25°.

Para el viernes el pronóstico del tiempo indica que se empezará a cubrir con nubosidad el cielo, con una temperatura entre 16° y 25°, con probabilidad media de precipitaciones.

El sábado la probabilidad se mantiene en media y la temperatura entre 19° y 26°. Ya para el domingo Inumet prevé baja probabilidad de lluvias, con 20° y 27° como valores extremos, y para el lunes descarta precipitaciones.

Faltan todavía varias jornadas para el viernes, lo que implica que el pronóstico se irá actualizando.