El pronóstico para el martes 24 de marzo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el martes 24 de marzo se prevé una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 10°C y los 25°C a nivel país.

En la región Noroeste, la mañana se presentará con cielo claro a algo nuboso, acompañado de neblinas y bancos de niebla. Durante la tarde y la noche continuará el cielo claro a algo nuboso, sin fenómenos significativos. La temperatura mínima será de 12°C y la máxima de 25°C.

En el Noreste, la mañana tendrá cielo claro a algo nuboso, con períodos de mayor nubosidad, junto a neblinas y bancos de niebla. Hacia la tarde y noche se mantendrá el cielo claro a algo nuboso, con presencia de neblinas. La temperatura mínima será de 12°C y la máxima de 24°C.

En el Suroeste, se espera una mañana con cielo claro a algo nuboso. En la segunda mitad del día persistirán condiciones similares, con cielo claro a algo nuboso. La temperatura mínima será de 11°C y la máxima de 24°C.

Para el Centro-Sur, la mañana se presentará con cielo claro a algo nuboso. Durante la tarde y la noche continuarán las mismas condiciones de estabilidad, con cielo claro a algo nuboso. La temperatura mínima será de 10°C y la máxima de 24°C.

En el Este, la mañana tendrá cielo claro a algo nuboso, con períodos de nubosidad, junto a neblinas y bancos de niebla. Se prevén rachas de viento de hasta 50 km/h, con una posterior disminución en su intensidad. En la tarde y noche se mantendrá el cielo claro a algo nuboso, con neblinas. La temperatura mínima será de 12°C y la máxima de 23°C.

Playa Brava de Punta del Este. Foto: Ricardo Figueredo

En Punta del Este, la mañana se presentará con cielo claro a algo nuboso y vientos con rachas de hasta 50 km/h, que tenderán a amainar. Durante la tarde y la noche continuará el cielo claro a algo nuboso, con vientos más leves. La temperatura mínima será de 17°C y la máxima de 20°C.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana tendrá cielo claro a algo nuboso. En la tarde y noche se mantendrán condiciones similares, con cielo claro a algo nuboso y vientos variables de baja intensidad. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima de 22°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.