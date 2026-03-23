OSE anuncia que hará un corte de agua en Montevideo este martes 24 de marzo de 2026: el barrio afectado

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó este lunes a través de un comunicado que se realizarán trabajos en Montevideo durante el martes 24 de marzo de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable en un barrio en particular.

La empresa estatal explicó que se trabajará sobre la red de distribución de agua, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable.

Según indicó OSE, la afectación comprende el corte de agua en el barrio montevideano de Gruta de Lourdes, en el entorno de las calles Antillas, Los Ángeles, Dr. Horacio García Lagos y Avda. Gral. San Martín.

El organismo señaló que la interrupción comenzará a las 08:00 y se extenderá hasta las 14:00 del mismo

martes 24 de marzo de 2026.

OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.

Canilla con agua corriente. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País

“Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.

Por otro lado, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.