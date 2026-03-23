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Alerta amarilla de Inumet por lluvias abundantes: estas son las localidades afectadas en Uruguay

El Instituto Uruguayo de Meteorología advierte que se esperan lluvias abundantes con acumulados de entre 60 y 100 mm en un período de 12 horas.

El País
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23/03/2026, 09:37
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Lluvias pronosticadas para la mañana del 23 de marzo de 2026 según Ventusky.
Lluvias pronosticadas para la mañana del 23 de marzo de 2026 según Ventusky.
Foto: Ventusky

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este lunes una alerta amarilla por persistencia de lluvias abundantes. También había emitido una advertencia de color naranja, pero ya cesó. En principio, el nuevo aviso se extiende hasta el mediodía, aunque podría actualizarse.

Inumet explica que una "perturbación atmosférica afecta al país generando precipitaciones con valores entre 60 y 100 mm en un período de 12 horas, pudiendo registrarse acumulados superiores en forma puntual".

"Se podrán registrar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios", indicó el instituto.

Alerta amarilla de Inumet el 23 de marzo de 2026.
Alerta amarilla de Inumet el 23 de marzo de 2026.
Foto: Inumet

Clima de hoy en Uruguay: el pronóstico de Inumet de este lunes 23 de marzo y los próximos días

Localidades afectadas por la alerta amarilla del 23 de marzo de 2026

Artigas: todo el departamento

Cerro Largo: todo el departamento

Durazno: Aguas Buenas, Baygorria, Blanquillo, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, La Paloma, Las Palmas, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge y Sarandí del Yí.

Florida: Capilla del Sauce, Cerro Chato y Nico Pérez.

Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, Pirarajá y Zapicán.

Paysandú: todo el departamento

Río Negro: Algorta, General Borges, Grecco, Menafra, Paso de los Mellizos, Sarandí de Navarro y Villa María.

Rivera: todo el departamento

Rocha: 18 de Julio, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Capacho, Cebollati, Chuy, La Coronilla, Lascano, Palmares de la Coronilla, Puimayen y San Luis Al Medio.

Salto: todo el departamento

Tacuarembó: todo el departamento

Treinta y Tres: todo el departamento

Este domingo Inumet había emitido un aviso especial a la población en donde anunciaba que se esperaba "una nueva desmejora desde el norte del país" con "precipitaciones abundantes" y "tormentas fuertes", lo que se iría extendiendo al resto del territorio. Los principales acumulados de lluvias se esperan en el norte, centro y este. Ya en la tarde de este lunes se espera una mejoría en las condiciones del tiempo.

Advertencia por lluvias: Inumet advierte por precipitaciones abundantes y copiosas desde la noche de este domingo

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