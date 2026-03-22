El pronóstico para el lunes 23 de marzo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet
Se prevé una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 14°C y los 25°C a nivel nacional. En Montevideo y Área Metropolitana la mañana estará nubosa a cubierta con precipitaciones.
El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el lunes 23 de marzo se prevé una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 14°C y los 25°C a nivel nacional.
En el noroeste, la mañana se presentará con cielo cubierto, neblinas y bancos de niebla, acompañado de precipitaciones y tormentas. Se prevén rachas de viento de hasta 40 km/h, con rachas fuertes asociadas a tormentas. Durante la tarde y la noche, el cielo evolucionará de cubierto a algo nuboso, con mejora hacia el final del día, aunque persistirán precipitaciones y probables tormentas. Se esperan rachas de hasta 50 km/h. Temperatura mínima de 15°C y máxima de 25°C.
En el noreste, la mañana estará cubierta con neblinas y se registrarán precipitaciones y tormentas, con rachas de hasta 40 km/h y rachas fuertes asociadas a tormentas. Hacia la tarde y noche, el cielo continuará de cubierto a algo nuboso con mejora y presencia de neblinas, manteniéndose las precipitaciones y tormentas. Se prevén rachas de hasta 50 km/h con intensificaciones asociadas a tormentas. Temperatura mínima de 15°C y máxima de 23°C.
En el suroeste, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto, neblinas y bancos de niebla, con precipitaciones. Se esperan rachas de hasta 40 km/h. Durante la tarde y noche, el cielo irá de cubierto a algo nuboso con mejora y neblinas, manteniéndose las precipitaciones. En zonas costeras se prevén rachas de hasta 50 km/h. Temperatura mínima de 14°C y máxima de 24°C.
En el centro-sur, la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto con neblinas y bancos de niebla, acompañado de precipitaciones y tormentas. Se esperan rachas de hasta 50 km/h. En la tarde y noche, el cielo continuará de cubierto a nuboso con mejora y condiciones ventosas, con precipitaciones. En zonas costeras se prevén rachas de hasta 60 km/h. Temperatura mínima de 14°C y máxima de 23°C.
En el este, la mañana estará cubierta con neblinas, con precipitaciones y tormentas. Se prevén rachas de hasta 50 km/h y rachas fuertes asociadas a tormentas. Durante la tarde y noche, el cielo se mantendrá cubierto a nuboso con condiciones ventosas en zonas costeras, persistiendo las precipitaciones y tormentas. Se esperan rachas de hasta 60 km/h, ocasionalmente superiores en la costa y asociadas a tormentas. Temperatura mínima de 14°C y máxima de 23°C.
En Punta del Este, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto y precipitaciones, con rachas de hasta 40 km/h. Hacia la tarde y noche, el cielo continuará de cubierto a nuboso con mejora y condiciones ventosas, manteniéndose las precipitaciones. Se prevén rachas de hasta 60 km/h. Temperatura mínima de 17°C y máxima de 21°C.
En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana estará nubosa a cubierta con precipitaciones. Durante la tarde y noche, el cielo evolucionará de cubierto a nuboso con mejora y condiciones ventosas, persistiendo las precipitaciones. Se esperan rachas de hasta 60 km/h. Temperatura mínima de 15°C y máxima de 22°C.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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