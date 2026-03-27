Calidad del agua y proyecto Neptuno: Ministerio de Ambiente y OSE volverán a comparecer ante Diputados

La Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados fijó para el 14 de abril, a las 12:00 horas, una instancia clave para el seguimiento de la política hídrica y ambiental del país. En una sesión que promete ser extensa, las autoridades del Ministerio de Ambiente y de OSE volverán a comparecer en el Parlamento para dar respuesta a una agenda cargada de temas críticos, que van desde el monitoreo de la cuenca del Santa Lucía hasta las últimas actualizaciones sobre el Proyecto Neptuno, pieza fundamental en la estrategia de abastecimiento para el área metropolitana.

El llamado a sala no solo se limitará a los planes de infraestructura, sino que profundizará en indicadores técnicos que impactan directamente en el consumo diario de la población. A instancias del diputado frenteamplista Sebastián Valdomir, se ha incluido en el orden del día la presencia de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA). El objetivo es obtener información precisa y actualizada sobre los niveles de trihalometanos, la presencia de materia orgánica y otras sustancias que han puesto en debate la potabilidad y seguridad del agua en Montevideo y sus alrededores.

Uno de los ejes centrales de la comparecencia será el análisis del Proyecto Neptuno y las modificaciones que ha sufrido en los últimos meses. Cabe recordar que las autoridades comparecieron el 20 de enero pasado en la Comisión Permanente en régimen de comisión general -no interpelación- a pedido de la oposición. Según informaron a El País desde la oposición, se busca conocer el estado actual de las obras y cómo estas se articulan con la protección de la cuenca del río Santa Lucía, históricamente presionada por factores productivos y climáticos.

El contrato renegociado que busca “asegurar” el agua potable del área metropolitana, cambió la planta potabilizadora de Arazatí, tras marcar “debilidades” del proyecto que tomaba agua del Río de la Plata, hacia Aguas Corrientes, que se abastece del Santa Lucía, con capacidad de hasta 200.000 metros cúbicos (m3). Estará ubicada al costado de la histórica planta potabilizadora, que toma agua de la misma fuente, para reforzar el abastecimiento hacia 2045, que pasaría de 600.000 m3 diarios a 845.000 m3.

Asimismo, se retomarán informes sobre situaciones de contaminación detectadas en el departamento de San José, rescatando planteos que habían quedado pendientes de legislaturas anteriores y que hoy vuelven a cobrar relevancia ante la necesidad de asegurar fuentes de agua cruda de calidad.

Recorrida por la Planta de Potabilización de Aguas Corrientes de Obras Sanitarias del Estado en Canelones. Foto: Mateo Vázquez/Archivo El País.

Impacto ambiental en Carmelo y prospecciones sísmicas en el mar

La agenda legislativa también pondrá el foco sobre el litoral oeste. Tras el pedido del diputado nacionalista Mario Colman, las autoridades deberán rendir cuentas sobre las acciones de mitigación en el arroyo de las Vacas, en Carmelo. La preocupación radica en los restos de embarcaciones que impactaron contra el histórico puente giratorio en 2018 y su posterior desguace, proceso que genera riesgos de derrames en una zona que bordea a una población de 18.000 habitantes. En este sentido, se prevé que el alcalde de Carmelo, Luis Pablo Parodi, también sea convocado en futuras sesiones.

Por otro lado, la vigilancia de los recursos naturales se extenderá hacia el océano. La diputada colorada Elianne Castro ha solicitado detalles específicos sobre la capacidad de control del Ministerio de Ambiente ante las prospecciones sísmicas autorizadas en el mar uruguayo.

El Parlamento busca determinar si la cartera cuenta con los recursos humanos y técnicos suficientes para garantizar que estas actividades extractivas "no comprometan la biodiversidad marina y cumplan estrictamente con las medidas de protección ambiental vigentes".