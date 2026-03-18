Déficit hídrico: OSE anuncia que presión de bombeo en Montevideo y el área metropolitana será reducida

La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) resolvió este miércoles el ingreso formal a la denominada "segunda etapa o fase de excepcionalidad" ante el persistente déficit hídrico que afecta a Montevideo y toda el área metropolitana.

Esta medida, amparada en el protocolo vigente para situaciones de sequía, busca preservar las reservas de agua dulce todavía disponibles y garantizar la continuidad del suministro bajo condiciones adecuadas para el consumo humano.

En el marco de esta nueva fase operativa, el organismo dispuso una reducción gradual de las presiones de bombeo en todo el sistema metropolitano. El objetivo central de esta maniobra técnica es optimizar el recurso disponible y minimizar el impacto de eventuales fallas en el servicio, mientras se exhorta a la población a mantener un uso estrictamente responsable y solidario del agua potable para evitar el agotamiento prematuro de las fuentes.

Canilla con agua potable. Foto: Leonardo Maine/Archivo El País.

Optimización de la red y tiempos de respuesta

Para mitigar el desperdicio en un contexto de escasez, OSE resolvió "reforzar las cuadrillas operativas dedicadas exclusivamente a la detección y reparación de fugas en la red de distribución". Según los datos actuales del ente, "el 90% de los reclamos por problemas de abastecimiento están siendo atendidos en plazos inferiores a las 20 horas". Con el fortalecimiento de estos equipos, la empresa estatal pretende "consolidar ese desempeño y evitar que las roturas de cañerías agraven la situación de las reservas".

La gestión técnica se concentra hoy en la planta de Aguas Corrientes, donde se realizan ajustes periódicos en la toma de agua del río Santa Lucía. Actualmente, el abastecimiento se realiza de forma prioritaria aguas arriba de la represa, aunque se complementa con maniobras puntuales aguas abajo, a pocos metros de la estructura. En paralelo, el organismo inició "el reacondicionamiento de diversas perforaciones para la extracción de agua subterránea, las cuales solo serán activadas si la evolución climática y el nivel de las reservas así lo exigen".