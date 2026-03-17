Abastecimiento de agua en Minas: OSE afirma que represa Maggiolo llegó a un bajo histórico
El presidente de OSE, Pablo Ferreri, solicitó a la población hacer un uso responsable del agua y evitar regar o lavar autos. La demanda de agua de la ciudad es de 8.000 a 9.000 metros cúbicos diarios.
La ciudad de Minas, en el departamento de Lavalleja, atraviesa una situación complicada con respecto al abastecimiento del agua. La represa Maggiolo, encargada de suministrarle agua a la ciudad alcanzó un mínimo histórico debido a la falta de lluvias.
Pablo Ferreri, presidente de OSE, se trasladó a la represa este martes junto a su directorio. "Estamos en medio de una crisis hídrica importante, pero estamos haciendo un gran trabajo por parte de todo el equipo de OSE, tanto el de Lavalleja como el regional", explicó este martes en rueda de prensa.
"Quiero destacar que la cuota del embalse alcanzó ayer un récord histórico por lo bajo, incluso más bajo que en la crisis de 2023. Aún en estas circunstancias, en esta situación, no hemos dejado de dar el servicio de agua potable. Esto requiere un enorme trabajo logístico y de ingeniería de todos nuestros equipos", agregó.
Por otra parte, Ferreri pidió ayuda a la población para cuidar el suministro del agua. "No son momentos para regar, para lavar veredas o lavar los autos. Hoy, el uso del agua tiene que estar en lo fundamental, que es el consumo humano", puntualizó.
Según explicó el jerarca, la demanda de agua de Minas en una situación normal es de entre 8.000 a 9.000 metros cúbicos por día.
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