Niveles de trihalometanos en Montevideo siguen por encima del límite, según datos que OSE reportó a Ursea

Los niveles de trihalometanos (THM) volvieron a ubicarse por encima del límite nacional, de acuerdo a muestras de agua analizadas por OSE hasta fines de febrero, y que fueron reportadas parcialmente esta semana a la Unidad Reguladora de Servicios de Energia y Agua (Ursea), según supo El País.

El nivel de trihalometanos generó polémica en las últimas semanas, luego de que OSE y la Ursea reportaran guarismos por arriba de los permitidos. Esta semana, el director opositor en Ursea, Richard Charamelo, denunció que la empresa pública no había enviado datos de sus muestras desde el 3 de febrero, tal como informó El País.

OSE envió una versión parcial, en la que se podía ver que los niveles de THM seguían por arriba del límite en varias muestras, indicaron fuentes de Ursea a El País. El detalle se conocerá en los próximos días cuando se depure toda la información que remitió la empresa estatal. Fuentes del ente regulado no prevén cambios en estas situación en caso que persista el déficit hídrico.

Ursea, en tanto, resolvió esta semana realizar otro análisis de THM, cuyos resultados se conocerán en los próximos días. Charamelo exigió esta semana a OSE que realice de forma “urgente” un muestreo para conocer la situación actual.

En el último análisis de la Ursea, del 11 de febrero, todas las muestras de agua de Montevideo relevadas arrojaron que los niveles de THM estaban por arriba del máximo. Mientras que en la muestra anterior, del 26 de enero, los análisis “no conformes” eran dos de 10.

Los THM son compuestos químicos asociados a la desinfección del agua con cloro para que esta sea apta para el consumo. Estos se forman cuando el desinfectante reacciona con otros compuestos que están en el agua, como bromuros o materia orgánica.

Este parámetro se expresa como un índice que surge de la suma de cuatro componentes, el bromoformo, el bromodiclorometano, el cloroformo y el dibromoclorometano. El valor “aceptable” de THM debe ser menor o igual a uno, de acuerdo a la normativa nacional.

El “valor máximo permitido” (VMP) del THM, está definido por la norma técnica UNIT 833/2008, de “requisitos” de agua potable, a partir del decreto 375/011 del Poder Ejecutivo.

OSE publicó un informe, tal como informó El País, indicando que el aumento durante febrero del trasvase de agua bruta desde Aguas Corrientes, para mantener las reservas en Paso Severino, generó una suba de los bromuros, “obteniendo actualmente THM por encima del valor máximo permitido”.

La empresa pública de aguas no ha informado a la fecha datos sobre los THM, salvo los citados en dicho informe, publicado hace más de una semana. En su página web se compartieron reportes diarios hasta el 19 de febrero, pero sobre otros parámetros del agua.

Pese a que los reportes oficiales marcaron que los THM estaban por encima de uno, para el Ministerio de Salud Pública (MSP) el agua es “absolutamente potable y segura”. No obstante, la ministra Cristina Lustemberg dijo que tomaba agua de la canilla, pero “con filtro”.

El decreto 375/011 define el agua potable como aquella "apta para consumo humano, que no represente riesgos para la salud durante toda la vida del consumidor o que no genere rechazo por parte del mismo".