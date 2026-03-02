Director de Ursea denuncia que OSE no remite hace un mes análisis de trihalometanos y otros parámetros del agua

El nacionalista Richard Charamelo, director por la oposición de la Unidad Reguladora de Servicios de Energia y Agua (Ursea), denunció este lunes que OSE hace un mes que no remite al ente regulador análisis de agua, tras detectarse problemas de color y sabor, así como niveles de trihalometanos (THM) por encima del límite máximo nacional, tal como informó El País.

En una carta remitida este lunes al presidente de Ursea, Andrés Cardozo, y el vicepresidente del organismo, Roberto Chiazzaro, a la que accedió El País, Charamelo planteó que tras constatarse “problemas de turbiedad y sabor entre otros”, resulta “imperativo” conocer análisis del agua posteriores, en un contexto en que el organismo de contralor recibió “innumerables reclamos” de los usuarios.

Charamelo recordó en la misiva que la Ursea realizó el 26 de enero análisis de agua de diferentes puntos del área metropolitana, en los que se constataron “problemas en la calidad del agua, entre otros, niveles altos de trihalometanos por encima de lo aceptado por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, en referencia a que el índice de THM fue superior a 1, el límite que rige para el organismo internacional y en Uruguay.

El 3 de febrero, Ursea analizó estudios de OSE de esa fecha en la que se constató presencia de THM “por encima de los parámetros aceptados por la OMS”. Mientras que el 11 de febrero, el organismo de contralor hizo un nuevo muestreo del agua “corroborando” la presencia de THM “por encima de los valores máximos admitidos”, que “confirmó” los resultados del 26 de enero y 3 de febrero, citados.

“Desde el 3 de febrero a la fecha, Ursea no ha recibido por parte de nuestro regulado OSE, ningún informe con resultados de niveles de trihalometanos que nos permitan cotejar con el último informe realizado por Ursea, con fecha 11 de febrero y publicado el 18 del mismo mes”, agrega la carta.

Charamelo exigió a los directores oficialistas pedir con “carácter urgente” a OSE que remita la información de los estudios realizados luego del 3 de febrero, “y en particular de los trihalometanos”, tras constatarse valores por encima del máximo permitido a nivel nacional.

Pero además, el director nacionalista solicitó a sus compañeros de directorio que, “siguiendo con el protocolo de actuación, realizar de forma urgente, un nuevo muestreo para determinar la evolución de la calidad del agua potable y los diferentes parámetros analizables”.

“Ursea en su carácter de regulador y fiscalizador, brega por los derechos de los usuarios, y exige el fiel cumplimiento de la normativa referida a la calidad y seguridad de los servicios que son objeto de su competencia”, remata la carta el director blanco.

Los THM son compuestos químicos asociados a la desinfección del agua con cloro para que esta sea apta para el consumo. Estos se forman cuando el desinfectante reacciona con otros compuestos que están en el agua, como la materia orgánica o bromuros.

Este parámetro se expresa como un índice, que surge de la suma de cuatro componentes, que son el bromoformo, el bromodiclorometano (BDCM), el cloroformo y el dibromoclorometano (DBCM). El valor “aceptable” del índice de THM debe ser menor o igual a uno, de acuerdo a la normativa nacional, y en las "Directrices para la calidad del agua potable" de la OMS, de 2022.

La directora general de la Salud, Fernanda Nozar, sostuvo la semana pasada en rueda de prensa, tras una reunión con técnicos de OSE, que el agua que sale de la canilla en Montevideo es “absolutamente potable y segura”, pese a que los estudios del agua de OSE y Ursea que marcaron niveles de THM por encima del límite de 1.

La norma técnica UNIT 833/2008, de “requisitos” de agua potable, a partir del decreto 375/011 del Poder Ejecutivo, establece que el “valor máximo permitido” (VMP) no debe ser mayor a 1. Dicho decreto define el agua potable como aquella "apta para consumo humano, que no represente riesgos para la salud durante toda la vida del consumidor o que no genere rechazo por parte del mismo".

Mientras que la OMS definió que el agua segura es aquella que "no ocasiona ningún riesgo significativo para la salud cuando se consume durante toda la vida, teniendo en cuenta las diferentes vulnerabilidades que pueden presentar las personas en las distintas etapas de su vida".

Desde OSE no han respondido a consultas de El País si se puede considerar que el agua es potable cuando se incumple un parámetro de la normativa local de potabilidad, se puede considerar potable, y si no cumple la norma por tener contaminantes de efecto crónico como los THM, es segura.

"Los daños a la salud que podrían ocasionar los THM son de carácter crónico. Esto significa que la ingesta continua de agua con concentraciones elevadas de THM durante períodos prolongados (mínimo de 15 a 20 años), o la exposición a través de otros métodos como la inhalación de vapores de agua y la absorción dérmica, aumenta la probabilidad de contraer determinadas enfermedades", marcó un informe del docente y exjerarca de OSE, Danilo Ríos.